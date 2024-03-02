Как цветотерапия поможет стряхнуть зимнюю хандру

Российский психолог Виктория Волк рассказала какие цвета нужно выбирать почувствовать радость жизни и повысить уровень энергии после затяжной зимы, сообщает Zakon.kz

Как сообщила Виктория Волк "Известиям" полезно окружить себя как раз теми цветами, которых не хватало зимой.

В частности, желтый - это цвет солнца и радости. Он не только ощутимо улучшает настроение, но и повышает коммуникативные навыки, а также уровень концентрации, помогая настроиться на эффективную работу.

Зеленый цвет успокаивает и помогает справиться с гнетущими мыслями. Небесно-голубой цвет снижает аппетит и помогает расслабиться. Оранжевый и розовый цвета придают энергию и смелость, но не вызывают агрессии. Серые и черные цвета лучше избегать, если есть меланхоличное настроение.

Белый, который в европейской культуре традиционно ассоциируется с чистотой, ясностью и покоем, в случае с затянувшейся зимней хандрой тоже не лучший вариант. В больших количествах он вызывает усталость и апатию - жители снежных регионов подтвердят, предупредила психолог.

Важно помнить, что цветотерапия должна быть умеренной. Вносить цвет можно постепенно, например, через акцентные вещи или аксессуары, которые соответствуют вашему стилю и характеру.

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