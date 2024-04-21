За что не обязан платить арендатор, рассказали юристы

Иногда арендодатели при сдаче квартиры прибавляют к оговоренной сумме дополнительные расходы, которые ложатся на плечи арендатора. В каких случаях вы имеете полное право отказаться платить за ту или иную вещь, читайте на Zakon.kz.

Какие платежи — прямая обязанность владельца, а какие вовсе не законны, разобрались специалисты krisha.kz вместе с юристами.

Оплата коммуналки

Оплата коммунальных услуг часто ложится на арендатора, но это не значит, что ему нужно платить за все строчки в квитанции. Например, если в доме был сделан капитальный ремонт в кредит. Сумма делится на всех собственников и оплачивается в течение нескольких лет. Эту графу можно оспорить.

Арендатор обязан оплачивать лишь те услуги, которыми пользуется: электричество, газ, вода, отопление, вывоз мусора, интернет и телевидение.

Также арендатор не должен брать на себя задолженности предыдущих жильцов. В день заселения нужно снять показания со всех счетчиков, сверить их с данными в квитанции и убедиться, что задолженностей нет.

Если в квартире прописано больше человек, чем живет по факту, то арендатор имеет право оплачивать некоторые услуги (например, вывоз мусора) только за то количество людей, которые живут в квартире.



Налог на имущество, который тоже приходит в общей квитанции, – обязанность владельца. Арендатор его оплачивать не должен.

За прописку дополнительно платить не нужно

Арендодатель должен прописать постояльцев на съемной квартире абсолютно бесплатно – это его обязанность. Жить в квартире без прописки – незаконно, штраф грозит обеим сторонам.



Штраф 10 МРП — 36 920 тенге, за повторное нарушение — 20 МРП, или 73 840 тенге. Арендатору без прописки тоже грозит штраф — 25 844 тенге (7 МРП).

Как правило, оформляется временная регистрация (прописка). Благодаря ей можно определить детей в детский сад или школу поблизости, обслуживаться в поликлинике. Оформить временную прописку можно минимум на три месяца, максимум — на год.

Кто платит за ремонт в съемной квартире

Поддерживать квартиру в хорошем состоянии, делать ремонт и обновлять мебель, технику обязан арендодатель. Это условие прописывается в договоре аренды: жилье должно быть пригодным к проживанию, а вся техника исправно работать.

Арендатор не просто не должен платить за ремонт, он не имеет права на это.

Установить кондиционер или заменить обои без спросу – нарушение условий договора, арендатор в этом случае может разорвать договор в одностороннем порядке.

"Если планируете что-то поменять или установить технику, возьмите письменное разрешение арендодателя. Если арендатор и хозяин договариваются о ремонте за счет арендатора, нужно обсудить с владельцем, согласовать смету и составить дополнительное соглашение", – отмечают специалисты.

В соглашении можно указать, что сумма затрат на ремонт будет высчитана из арендной платы. То есть если ремонт обойдется арендатору в 2 млн тенге, а квартиру он снимает за 250 000 тенге, то он освобождается от оплаты на 8 месяцев. Или стоимость ремонтных работ будет оплачиваться в равных долях владельцем и арендатором.

Поломка техники

Если квартира сдается с мебелью и техникой, то нужно перед заселением убедиться, что все исправно работает, а мебель не сломана. Для этого необходимо составить акт приема-передачи, в котором будет указан точный перечень имеющейся в квартире бытовой техники.



"Если заметили какой-то дефект, покажите его собственнику, сфотографируйте и укажите это в акте. Акт нужно будет приложить к договору аренды. Если техника сломается по вине арендатора — оплачивать ремонт придется ему".

Если поломка произойдет из-за неисправности электропроводки, скачка напряжения или износа техники, то ответственность несет владелец квартиры.

Для того, чтобы доказать, что вины арендатора в поломке нет, можно отвезти технику в сервисный центр и попросить у мастера акт диагностики с указанием причины поломки.

Если в квартире случился потоп или пожар, по стандартному договору, если виновник — арендатор, то и ответственность на нем. Например, он забыл выключить воду в ванной и залил соседей снизу или не потушил свечу, и случился пожар. Если в ЧС нет вины арендатора, ремонтные работы обязан оплатить арендодатель.

"Действие договора в этом случае прекращается или останавливается на время ремонта, депозит и предоплата, если были, за несколько месяцев возвращаются арендатору. Эти условия обязательно должны быть прописаны в договоре аренды".

Если квартира застрахована от различных ЧС, это будет большим плюсом для арендатора. Никаких трат на восстановление жилья в этом случае он не несет. Если же страховки нет, все зависит от условий договора.