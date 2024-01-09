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Два лидера "Барыса" не смогут помочь команде в матче с "Ак Барсом"

Хоккей Матч Ак Барс Фото: hcbarys.kz
9 января казахстанский хоккейный клуб "Барыс" завершает первую выездную серию Нового года поединком в Казани, где встретится с местным "Ак Барсом". В этом матче гости не смогут рассчитывать на двух игроков основного состава, Эдди Паскуале и Понтуса Оберга, сообщает Zakon.kz.

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Если отсутствие вратаря Паскуале во встрече с казанцами уже подтвердила пресс-служба столичного коллектива, то у лучшего снайпера "Барыса" Оберга есть еще минимальные шансы сыграть вечером 9 января. Но это уже будет известно непосредственно перед самим матчем. У лидеров нашей команды обнаружены травмы.

Клуб из столицы Татарстана, который является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, подошел к матчу с "Барысом" серией из 3-х домашних побед кряду. Казанцы сейчас набрали 56 баллов, и находятся на седьмой строчке Восточной конференции.

А "Барыс" к противостоянию "Ак Барсом" прибыл серией из 2-х гостевых поражений, астанчане уступили "Трактору" (1:5) и "Салавату Юлаеву" (3:5).

В свою очередь казахстанская дружина все еще располагается на предпоследней 11-й позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 39 очков. В нынешнем чемпионате КХЛ "Ак Барс" уже дважды выиграл у команды Олега Болякина, 5:3 и 3:0.

Третья встреча между данными коллективами пройдет 9 января, начало в 22:30 по времени Астаны.

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