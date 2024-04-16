Борец из Казахстана проиграл главную схватку спортивной жизни
Фото: Telegram/SPORTARENAKZ
16 апреля казахстанский борец Юсуф Мациев проиграл в финале чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
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В схватке за золотую медаль ему противостоял титулованный представитель Ирана, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира 2021 года Мохаммадхади Сарави.
Спортсмены боролись в весовой категории до 97 кг.
"Встреча спортсменов завершилась досрочной победой иранского борца со счетом 9:0".Telegram-канал SPORTARENAKZ
Таким образом, Мациев завершил выступление с серебряной медалью.
Фото: Telegram/Qazaqstan Olympic team
16 апреля в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года.
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