Дуйсенова высказалась о форме для казахстанских спортсменов на Олимпиаду

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова 16 июля до заседания правительства озвучила свое мнение насчет спортивной формы для Олимпийской сборной страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у заместителя премьер-министра, понравилась ли ей форма казахстанских спортсменов для Олимпиады. По ее мнению, форма нормальная. В ответ журналисты привели в пример форму спортсменов Монголии, которая многих восхитила.

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"Каждому своя форма нравится. Нам своя нравится", – дополнила Тамара Дуйсенова.

Журналисты напомнили, что у казахстанцев в комплекте формы есть зимняя шапка, и летом спортсмены поедут в ней.

"Коллеги, нормальная форма, лучше давайте будем ждать хороших результатов", – озвучила Дуйсенова.

18 апреля 2024 года была презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана.

10 июля Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

9 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, который рассказал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная страны получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов. Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.

Чуть ранее, 28 июня, в Министерстве туризма и спорта РК озвучили сумму, потраченную на подготовку и участие казахстанской сборной в летних Олимпийских играх в Париже. Также в ведомстве рассказали, кто из отечественных спортсменов может завоевать медали на ОИ.