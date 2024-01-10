Самолет улетел, осадок остался: как Казахстану обеспечить свою информационную безопасность

Может ли Казахстан защитись себя от лжи, распространяемой в адрес нашего государства на интернет-ресурсах и в соцсетях? Какие для этого в стране приняты законы и насколько они эффективны? Zakon.kz изучал вопросы, которые "прочертил" в информационном пространстве РК "самолет Дерипаски".

Итак, есть проблема. В отношении государства Казахстан распространена ложная информация. Будто бы российский миллиардер Олег Дерипаска, который находится под известными санкциями США, ЕС etc., приобрел французский реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X у казахстанского авиаперевозчика Irtysh Air. То есть не лично, а через аффилированных лиц, но все равно – в обход санкций. Напомним, Казахстан, хотя сам и не объявлял против России санкций, придерживается блокировки их обхода.

А значит, информация может иметь негативные последствия для РК. При этом, повторимся, информация оказалась ложной, во всяком случае, не соответствующей действительности. Первоисточник – сетевое издание "Верстка", сообщение которого от 5 января 2024 года затем разошлось цитатами по просторам Рунета и Казнета, ссылалось на некие закрытые данные российской таможенной статистики.

"Компания "Арсенал", связанная с находящимся под санкциями миллиардером Олегом Дерипаской... приобрела бизнес-джет... Согласно закрытым данным российской таможенной статистики, которые есть в распоряжении редакции, джет ввезли в Россию в феврале 2023 года... Приобретен самолет был у казахстанского перевозчика Irtysh-Air. Его стоимость, согласно данным таможни, составляет 35,8 млн долларов".

Однако на следующий день, 6 января, Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК опроверг эту информацию.

"Данный тип воздушного судна ранее никогда в государственном реестре гражданских воздушных судов РК не состоял. Авиакомпания Irtysh Air на сегодняшний день не имеет действующего сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и не осуществляет полеты практически 10 лет. Авиакомпанией ранее данный тип воздушного судна никогда не эксплуатировался", – сообщила пресс-служба ведомства.

То есть, кто бы ни продал товар в обход санкций, он не является казахстанским авиаперевозчиком. Налицо грубая во всех отношениях журналистская ошибка, не исключено – намеренная. Однако заявление чиновников автоматически не устраняет фейка. Что называется, самолет улетел, но осадок остался.

Что надо сделать для исправления ситуации? Как повлиять на информационных акторов, чтобы не допускали подобного впредь? И есть ли в Казахстане законы, обеспечивающие информационную безопасность государства?

Какой следует ждать реакции государства

Ответ: и да, и нет. Какие-то нормы на страже информбезопасности в РК, конечно, существуют. Так, в 2014 году в Закон РК "О связи" была добавлена статья 41-1, которая позволяет блокировку сайтов – ограничение доступа к интернет-ресурсам – по представлению Генерального прокурора и его заместителей в КНБ либо в уполномоченный орган в области СМИ (МИОР). То есть – во внесудебном порядке. Разумеется, в случае ущерба интересам личности, общества и государства, но определяет это после 2014 года не только суд (в общем порядке, в соответствии со статьей 41), но и Генпрокуратура.

К слову, аналогичная норма есть и в России. Почему мы об этом вспомнили?

Тот самый первоисточник информации о самолете Дерипаски – российское сетевое издание "Верстка" – заблокирован Роскомнадзором еще в июне 2022 года. А в конце прошлого года, 22.12.2023, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Здесь уместно сказать, что сайт диссидентский – в нем работают журналисты, уехавшие из России после начала боевых действий на/в Украине, а возглавляет издание бывшая шеф-редактор новостной редакции оппозиционного телеканала "Дождь".

К сайту мы еще вернемся, пока же важен сам факт блокировки. Роскомнадзор сделал это по представлению Гепрокуратуры РФ по изложенным в законе причинам – за антигосударственную пропаганду. Причем произошло это весьма оперативно: 26 апреля 2022 года издание было запущено, а уже 14 июня заблокировано. При этом уточним, что известный Федеральный закон РФ №255-Ф3 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" был принят лишь месяц спустя, 14 июля, а вступил в силу с 1 декабря.

Однако это не помешало быстро отреагировать на деятельность, подрывающую информационную безопасность российского государства.

Сейчас в Казахстане возникла аналогичная ситуация. Здесь пока также еще нет закона об иностранных агентах, но то и дело на различных ресурсах появляются "новости", которые наносят ущерб как государству, так и казахстанским физическим и юридическим лицам. В данном случае – на сайте "Верстка". Как видим, издание преспокойно размещает статьи в Казнете, ложной информацией нанося урон репутации Казахстана.Так почему бы государству не воспользоваться возможностью, которую дает вышеупомянутая статья 41-1 Закона РК "О связи", и не ограничить доступ к указанному ресурсу?

Тем более что для таких случаев норму, надо полагать, и принимали.

Как защититься от армии информационных кондотьеров

Но, конечно, проблема не в "самолете Дерипаски" – это лишь пример, хотя и яркий. В Казахстане хватает своих "грантоедов" – политологов, правозащитников, блогеров и прочих "независимых экспертов", критикующих власть не по своему почину, а под иностранным влиянием, целью которого является дестабилизация государства и общества. А за последние два года к ним добавились еще сотни, если не тысячи пустившихся в бега журналистов из России, не согласных с выстраивающейся там политической парадигмой.

Не все они телепортировались в Казахстан, да и в любом случае конечной мишенью их филиппик является не наша страна, а сами знаете кто. Но что российская, что казахстанская пятые колонны подчинены единому плану, а согласно этому плану, "лупить" следует не только по главной цели, но и по всему российскому пограничью. Жечь глаголом – чтобы поджечь соседние дружественные страны. А если не получится – распространить санкции и на них: от конкретных бизнес-персон и политических деятелей, национальных и частных компаний до государств как таковых.

То, что этот план единый, хотя координируется из нескольких центров, подтверждает хотя бы приведенный случай с "самолетом Дерипаски". "Верстку" редактирует переехавшая в Прагу Лола Тагаева, в прошлом репортер "Новой газеты", корреспондент и редактор телеканала "Дождь", колумнист Deutsche Welle. Издания весьма характерные, все их и финансирует, и контролирует Немецкий координационный медиацентр. Как и многие ресурсы по всему миру. И сразу после того, как "Верстка" сделала этот информационный вброс, его дружно подхватили самые разные, якобы независимые интернет-проекты.

Впрочем, что касается финансирования, схемы там практикуются самые гибкие. Есть информация, что в числе спонсоров авторов "Верстки" фигурируют и Агентство США по глобальным медиа, и Фонд Карнеги, и прочие проекты – из орбиты уже не Немецкого, а Американского координационного медиацентра. Сотрудничают, одним словом. Ну так ведь план, повторимся, един...

И план работает. Ведь новость, в сущности, пустяковая: если бы не было команды из центров – и не заметили бы в мировом океане информации. Но нет, создали хайп "по секрету всему свету" из события годовой давности. И вынудили оправдываться казахстанское ведомство. Понятно, впрочем, что это пристрелка – на будущее.

К подобным информационным канонадам Казахстану надо готовиться уже сейчас. Ранее Zakon.kz публиковал статью, что законодательство, регулирующее деятельность иноагентов, ужесточается во всем мире (после США и РФ его собирается принять ЕС), и Казахстану не удастся остаться в стороне от общемировых событий и тенденций. Надо быть готовым к вызовам.

И, возможно, разработать и принять аналогичный закон, который бы позволял держать под колпаком всю эту наемную армию информационных кондотьеров, что разбрелись по миру в последние два года.

Напомним, пока все законодательство об иноагентах, которое есть в РК (да и то, само слово "иноагент" в нем отсутствует), – это лишь статья 29 в Налоговом кодексе, обязывающая отчитываться об иностранном финансировании юристов, социологов и журналистов (если таковое имело место) и указывать данные доноров. Да еще две нормы в КоАП, предусматривающие санкции за нарушение этого порядка: за неуведомление – статья 460-1, за публикацию без информации о заказчике – статья 460-2.

Разумеется, этого недостаточно, чтобы устранить иноземный информационный сквозняк. Возьмем для примера в который уже раз "самолет Дерипаски".

Если бы "Верстка" была признана иноагентом, то все перепечатки в казахстанских СМИ неизбежно сопровождались предостережением, что эта информация – не актуальная, объективная, по-настоящему журналистская, а идущая от иноагента. Такая маркировка в разы снизила бы информационный эффект заметки, да многие бы и побрезговали публиковать. Для того, собственно, еще первый в мире закон об иноагентах и был когда-то принят (в США, между прочим): для "облегчения оценки правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц".

Понятно, однако, что наивно ожидать от иноагентов – тем паче вещающих из-за границы – парада саморазоблачений. Законом должна быть предусмотрена серьезная ответственность за умолчание – не административная, а уголовная, как в США и РФ (в последней статья 330 УК "обещает" до 5 лет лишения свободы). А несознательных органы безопасности должны выявлять и самостоятельно включать в соответствующий перечень. Но пока в Казахстане действует правило (пункт 5 приказа Минфина "Об утверждении правил ведения базы..."), что в Реестр вносятся лишь те лица, которые сами о себе заявили в КГД, а казахстанские госорганы не уполномочены выявлять "умолчавших".

И это, конечно, абсурд. То есть ограничения касаются лишь тех, кто сам заявил об иностранном патронаже. А с умолчавших взятки гладки. Это как если бы к суду и ответственности привлекали лишь тех, кто пришел с повинной. А тех, кто совершил преступление и скрывается, полиция не искала вовсе.