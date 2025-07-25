"Поведенческое заболевание": Минздрав прокомментировал исключение диабета из перечня социально значимых

14 июля 2025 года президент подписал поправки в законы по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медуслуг. Zakon.kz рассказывает о некоторых изменениях.

Начнем с того, что "социально значимые заболевания – заболевания, оказывающие значительное влияние на общественное здоровье, качество жизни и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе имеющие высокий уровень заболеваемости или смертности".

Но куда любопытнее другой отрывок в новой редакции: "Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом".

Сверяемся со старым списком и выясняем, что из него – а значит, и из орбиты ГОБМП – выпали:

системные поражения соединительной ткани (при которых страдают многие органы – кожа, легкие, сердце, почки, суставы и т.д.);

ревматизм;

детский церебральный паралич;

сахарный диабет.

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"Приземлиться", по замыслу законотворцев, они должны в теплые объятия соцмедстрахования.

Как нам рассказали в Минздраве, на учете по последнему из перечисленных выше диагнозов в Казахстане стоят 526 тыс. человек. При этом в ведомстве подозревают, что по стране гуляют еще около 200 тыс. невыявленных больных в стадии преддиабета. Цифры, согласитесь, впечатляющие.

А меж тем сахарный диабет – "тихий убийца", как прозвал его эндокринолог. И объяснял нам: прямая глюкозотоксичность – повышение уровня сахара в крови – ударяет практически по всем сосудам. Особенно любит играть в русскую рулетку, целясь по самым слабым местам: удастся ли жертве избежать сектора "почечная недостаточность", "слепота" или "ампутация конечностей" на барабане?

Делится на два типа. Алгоритм появления первого до сих пор не изучен на 100%, поэтому его именуют "идиопатическим", то есть возникшим по неизвестным причинам.

Со вторым проще – классическое передающееся по наследству заболевание. Но! "Произрасти" ему чаще всего помогает благодатная почва ожирения, помноженного на малоподвижный образ жизни.

Именно к этому факту апеллирует Министерство здравоохранения, поясняя решение об исключении диабета из заветного перечня. Так, руководитель Республиканского научно-практического центра ПМСП Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой МЗ РК Асель Хасенова в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала, что под социально значимыми заболеваниями подразумеваются либо влияющие на благополучие населения – те же туберкулез и гепатит, к примеру, либо тяжелые, но мало зависящие от самого больного, такие как онкология и орфанные (редкие) недуги.

"Что касается сахарного диабета, в основе его развития все-таки лежит поведение пациента. Исключение составляет диабет первого типа, но эти риски мы просчитали. Потому что такой диагноз ставят детям, а дети и без того входят в льготную категорию", – говорит она.

Напомним, по информации с сайта egov.kz, в льготные категории входят:

дети до 18 лет;

неработающие беременные женщины;

неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет;

лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

лица, ухаживающие за инвалидами с детства;

инвалиды;

пенсионеры и ветераны ВОВ;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

лица, зарегистрированные в качестве безработных;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;

неработающие кандасы;

лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности;

лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

Все они застрахованы за счет государства. То есть в теории и несовершеннолетние с диабетом первого типа, и граждане с ДЦП, системными поражениями соединительной ткани, ревматизмом, если у них оформлена инвалидность, защищены. То же касается пенсионеров, у которых могут возникать симптомы диабета в силу инволюции органов. Впрочем, даже так многие, судя по соцсетям, не согласны с подобным подходом, настаивая на принципиальной разнице между железобетонной гарантией и системой ОСМС, не раз подвергнутой критике за нерасторопность и проблемы с лекарственным обеспечением.

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"Для льготников изменится только источник финансирования, сами пациенты ничего и не заметят", – заверили в центре.

И добавили, что сахарный диабет в целом включен в национальные планы, дорожные карты, существует программа управления заболеваниями, проводятся скрининги, мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

"Но есть поручение президента – повысить солидарную ответственность пациента. Это в первую очередь касается артериальной гипертензии и сахарного диабета, потому что, повторюсь, это поведенческие болезни. Могу привести в пример один наш кейс. Был случай, когда задержались бесплатные препараты. Пациенты, естественно, были недовольны, скандалили. Что сделали наши поликлиники? Усилили программу управления заболеванием, буквально медсестры каждый день звонили пациентам и спрашивали: "Что вы сегодня ели? Вы прошлись пешком лишний этаж?". В итоге пациенты спокойно дождались лекарств. Поэтому давайте уже будем честны. Факторы риска у нас растут – сидячий образ жизни, бесконечные доставки. Неважно, ГОБМП или ОСМС. Пока пациент не начнет выполнять рекомендации врача, ему ничего не поможет. Солидарная ответственность – правильный вектор". Асель Хасенова

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К слову, предложения о выводе из социального перечня диабета, ДЦП и ряда других наименований со стороны Минздрава впервые зазвучали еще в далеком 2018 году. Оставить нетронутыми тогда планировалось лишь туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства. Остальные – за счет страховки.

Локомотив ОСМС на тот момент еще не отправился в путь – он стартует лишь в 2020-м. Хотя соответствующий закон, об обязательном социальном медицинском страховании, приняли пятью годами ранее. Если быть точнее – в ноябре 2015-го, после памятной августовской девальвации тенге, сопряженной с падением цен на нефть и, соответственно, необходимостью сокращения расходов из бюджета.

Визуализируем хронологию: 2015 год – кризис в Казахстане и закон об ОСМС. 2018 год – инициативы по корректировкам перечня. 2020 год – пандемия и ее последствия, в том числе финансовые, запуск системы ОСМС. 2025 год – исключение некоторых заболеваний из перечня, их перевод из ГОБМП в уже разогнавшуюся ОСМС.

И все это на фоне изыскивания способов снижения дефицита республиканского бюджета.

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Вот как на эту тему 27 июня 2025 года высказался премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов:

"В целом, экономическая ситуация стабильна. Однако, как вы отметили, проблемы все же есть. И это не вопросы, возникшие за один день, – это проблемы, накапливавшиеся годами. Сейчас правительство активно работает над их решением".

Подытожим словами министра здравоохранения Акмарал Альназаровой: в целом данный закон нацелен на создание Единого пакета базовой государственной медицинской помощи, который будет постепенно переносить основные обязательства из пакета ГОБМП в систему ОСМС, начиная с 2026 года, с частичным запуском первого этапа уже в 2025 году. Эта инициатива позволит к 2027 году перейти к преимущественно страховой модели финансирования, где расходы будут распределены следующим образом: 35% на ГОБМП и 65% на ОСМС.