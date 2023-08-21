Ига Швёнтек: Нам будет тяжело играть на протяжении всего сезона

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказала свое мнение по поводу увеличения количества игровых дней на турнирах серии "Мастерс". Со следующего сезона несколько соревнований категории WTA-1000 растянутся на две недели, также расширится турнирная сетка, сообщает Zakon.kz.

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По словам первой ракетки мира, в такой ситуации многим игрокам придется пропускать соревнования, так как это довольно тяжело для организма. Об этом Ига Швёнтек сообщила на пресс-конференции "Мастерса" в Цинциннати.

Я думаю, что будет сложно играть на протяжении всего сезона с таким графиком. Нужно будет поймать ритм турнира, при этом оставаться всегда свежим к каждому матчу. Посмотрим. В любом случае, игрокам придется пропускать один из турниров. Ига Швёнтек

На прошлой неделе Ига Швёнтек дошла до полуфинала "Мастерса" в Цинциннати, где проиграла американке Кори Гауфф, которая в итоге стала чемпионкой турнира.