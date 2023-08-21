Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Ига Швёнтек: Нам будет тяжело играть на протяжении всего сезона

Ига Швёнтек высказала свое мнение по поводу увеличения количества игровых дней на турнирах серии Мастерс Фото: wtatennis
Польская теннисистка Ига Швёнтек высказала свое мнение по поводу увеличения количества игровых дней на турнирах серии "Мастерс". Со следующего сезона несколько соревнований категории WTA-1000 растянутся на две недели, также расширится турнирная сетка, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По словам первой ракетки мира, в такой ситуации многим игрокам придется пропускать соревнования, так как это довольно тяжело для организма. Об этом Ига Швёнтек сообщила на пресс-конференции "Мастерса" в Цинциннати.

Я думаю, что будет сложно играть на протяжении всего сезона с таким графиком. Нужно будет поймать ритм турнира, при этом оставаться всегда свежим к каждому матчу. Посмотрим. В любом случае, игрокам придется пропускать один из турниров.Ига Швёнтек

На прошлой неделе Ига Швёнтек дошла до полуфинала "Мастерса" в Цинциннати, где проиграла американке Кори Гауфф, которая в итоге стала чемпионкой турнира.

Читайте также

Анна Данилина не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA-250 в США

"Наш теннис": успехи казахстанцев на международных турнирах

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова взлетела на 87 строчек в мировом рейтинге WTA

Пахита Амири
Ига Швентек
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Каролина Мухова прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко
Каролина Мухова: Это была очень тяжелая битва
Новак Джокович поделился эмоциями после финального матча Мастерса в Цинциннати
Новак Джокович: Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни
футбол
Матч "Актобе" – "Тобол" завершился ничьей
Аружан Сагандыкова взлетела на 87 строчек в мировом рейтинге WTA
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова взлетела на 87 строчек в мировом рейтинге WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления