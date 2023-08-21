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Ига Швёнтек: Нам будет тяжело играть на протяжении всего сезона
Фото: wtatennis
Польская теннисистка Ига Швёнтек высказала свое мнение по поводу увеличения количества игровых дней на турнирах серии "Мастерс". Со следующего сезона несколько соревнований категории WTA-1000 растянутся на две недели, также расширится турнирная сетка, сообщает Zakon.kz.
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По словам первой ракетки мира, в такой ситуации многим игрокам придется пропускать соревнования, так как это довольно тяжело для организма. Об этом Ига Швёнтек сообщила на пресс-конференции "Мастерса" в Цинциннати.
Я думаю, что будет сложно играть на протяжении всего сезона с таким графиком. Нужно будет поймать ритм турнира, при этом оставаться всегда свежим к каждому матчу. Посмотрим. В любом случае, игрокам придется пропускать один из турниров.Ига Швёнтек
На прошлой неделе Ига Швёнтек дошла до полуфинала "Мастерса" в Цинциннати, где проиграла американке Кори Гауфф, которая в итоге стала чемпионкой турнира.
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