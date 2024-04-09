Теннисист из Индии Сумит Нагал на "Мастерсе" в Монте-Карло добился исторического результата для своей страны
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Кроме того, Сумит Нагал стал первым с 1982 года представителем Индии, кто прошел квалификацию и вышел в основную сетку на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако).
Nagal is a force in Monte Carlo 😉👏— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 8, 2024
An amazing week continues for @nagalsumit! 🇮🇳#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/m99jFIE0xR
В первом круге основной сетки "тысячника" в Монте-Карло 26-летний теннисист из Индии одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счетом 5:7, 6:2, 6:4.
В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, №7 АТР).
What a moment 🇮🇳— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 8, 2024
Match point as @nagalsumit makes history at the #RolexMonteCarloMasters
pic.twitter.com/ArfGUGEN5V
Сумит Нагал хорошо известен казахстанским болельщикам. На Australian Open 2024 игрок из Индии в первом круге одержал сенсационную победу над лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом.
Грунтовый турнир в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет 5 950 575 евро. Действующим победителем является Андрей Рублёв.
Ранее был представлен видеообзор матча Александр Бублик – Борна Чорич в первом круге "Мастерса" в Монте-Карло.