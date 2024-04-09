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Теннисист из Индии Сумит Нагал на "Мастерсе" в Монте-Карло добился исторического результата для своей страны

Сумит Нагал на Мастерсе в Монте-Карло добился исторического результата для своей страны Фото: АТР
На АТР-1000 в Монте-Карло (Монако) установлено уникальное достижение. Сумит Нагал (№93 АТР) стал первым теннисистом из Индии, кому удалось одержать победу на грунтовом покрытии в рамках турнира серии "Мастерс" в одиночном разряде (с момента введения формата в 1990 году), сообщает Zakon.kz.

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Кроме того, Сумит Нагал стал первым с 1982 года представителем Индии, кто прошел квалификацию и вышел в основную сетку на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако).

В первом круге основной сетки "тысячника" в Монте-Карло 26-летний теннисист из Индии одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, №7 АТР).

Сумит Нагал хорошо известен казахстанским болельщикам. На Australian Open 2024 игрок из Индии в первом круге одержал сенсационную победу над лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом. 

Грунтовый турнир в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет 5 950 575 евро. Действующим победителем является Андрей Рублёв.

Ранее был представлен видеообзор матча Александр Бублик – Борна Чорич в первом круге "Мастерса" в Монте-Карло. 

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