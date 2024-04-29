Определился соперник Александра Бублика по четвертому кругу "Мастерса" в Мадриде

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), где сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. В третьем раунде россиянин обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи между Даниилом Медведевым и Себастьяном Кордой составила 2 часа 25 минут. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корды 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.





Ранее был представлен видеообзор победного матча Александра Бублика над Беном Шелтоном.