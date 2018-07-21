Бывшая девушка подозреваемого в убийстве Дениса Тена рассказала о Нуралы Киясове

У родителей Нуралы Киясова крестьянское хозяйство, правда, они состоят в разводе.

Бывшая девушка подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясова рассказала ИА «NewTimes.kz» о его жизни до задержания.

Айнур Ишим – 24. По ее словам, с Нуралы Киясовым она жила по соседству в поселке Меркенского района Жамбылской области. Более того, Айнур говорит, что больше трех лет ее связывали с ним романтические отношения.

«Я знаю его больше 10 лет, мы вместе выросли, я не думаю, что такой жизнерадостный, веселый человек из богатой семьи способен на такое. Его мама работает в школе, раньше она работала на кухне. Старший брат занят в фермерском хозяйстве, а младший учится в университете. У него есть родители, полноценная семья. Его младший брат 97 года рождения. Старший живет с женой и мамой. Круг его общения - хорошие люди. Он учился, окончил школу, поступил в колледж в Меркенском районе», - рассказала девушка.

По ее словам, у родителей Нуралы Киясова крестьянское хозяйство, правда, они состоят в разводе – «отец ушел к другой женщине».

«Мы встречались около трех лет. Такого поведения я не замечала. Он не вспыльчив, не раздражителен, тихий человек, были ссоры с друзьями, даже драки, но он всегда первым просил прощения», - добавила она о характере Нуралы Киясова.

Что касается предъявленных «тихому человеку» обвинений, то Айнур выдвигает предположение на этот счет.

«У полицейских свои методы. Может, угрожали чем-то, может, что-то еще. У нас с ним очень много друзей. Он этого не делал, это случайность, мы так думаем. Он случайно попал на те кадры. Мы думаем, что его заставили признаться. Чтобы угомонить народ, весь этот шум», - заявила девушка.

Она уточнила, что Нуралы Киясов переехал в Алматы в возрасте 18 лет - работал экспедитором, товарным консультантом.

«Он то возвращался, то уезжал. Окончил колледж и уехал в Алматы, через полгода вернулся и около года был в поселке, потом его опять позвали на работу в Алматы», - вспоминает собеседница.

О судимости Нуралы Киясова она не знает.

«Я знаю, что у него были права. Я знаю, что его лишили водительских прав на три года. Насчет того, что его привлекали, не знаю», - удивилась Айнур.

В последний раз она говорила с Нуралы Киясовым месяц назад.

«Он звал меня в Алматы. Я сказала, что у меня нет времени, я работаю… Я не верю, что он виновен. Может быть, это какая-то ошибка и настоящий преступник все еще на свободе? Весь народ оскорбляет Нуралы и его родителей. А его родители здесь ни при чем», - заключила девушка.

24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области, – один из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена. С санкции суда он арестован на 2 месяца. Сейчас под стражей находится и второй подозреваемый 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов.

19 июля фигурист Денис Тен был ранен ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы. По информации полиции, на Дениса Тена напали автоворы — спортсмен застал их в тот момент, когда они пытались снять зеркала с его машины. Вскоре он умер в больнице.

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