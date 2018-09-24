Инцидент на Хоргосе: версия адвоката подозреваемого

Драка участников конфликта была обоюдной.

Сторона защиты молодого человека, взятого под стражу после драки с военнослужащим на Хоргосе, предоставила свои сведения о произошедшем, передает Zakon.kz.

Адвокат Жармуханбетов, представляющий интересы подозреваемого А., считает, что его подзащитного взяли под стражу необоснованно. Об этом он написал в заявлении прокурору Панфиловского района Алматинской области.

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Как отмечает адвокат, на видеозаписи, взятой с камеры видеонаблюдения здания таможни, отчетливо видно ситуацию, которая произошла между ефрейтором и подозреваемым.

"Если обратить внимание на видеозапись, А., подойдя к посту, разговаривает с ефрейтором М., после чего, разворачиваясь уходит в другу сторону, в этот момент выполняющий свои обязанности на посту М. догоняет А., останавливает и крепкой хваткой левой руки держит за шею, а кулаком правой руки наносит два удара в область лица, в этот момент на А., который решил ответить, наваливаются и держат находящиеся там люди и М., который воспользовался данным случаем и, держа левой рукой А., бьет его два раза в область левой брови кулаком правой руки", - описывает ситуацию адвокат.

Далее подозреваемый, не выдержав таких действий, начинает гнаться за ефрейтором, люди, которые стояли рядом с ним и подошедший сотрудник полиции останавливают его.

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"В это время, по словам А., М. встает перед ним и начинает выражаться в его адрес нецензурной речью, не выдержав данных действий, А. наносит один удар М., после чего тот падает на землю. Находящиеся там люди скручивают ему руки и держат А. Данная описанная ситуация видна на видеозаписи отчетливо и ясно", - считает Жармуханбетов.

По его мнению, если дать правовую оценку, то государственный служащий, несущий службу на государственной границе РК, нарушая требования Военного Устава, начал словесную перепалку с гражданином Казахстана, который просил его пройти через пограничный пункт.

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Адвокат считает, что действия его подзащитного А. были неверно квалифицированы по ч.1 ст.380 УК РК. Он считает, что при правильной оценке произошедшего, действия подозреваемого должны рассматриваться по ч.1 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Более того, адвокат считает, что действия А. в тот момент могут быть полностью расценены, как в состоянии аффекта.

Жармуханбетов просит прокурора освободить его подзащитного "в связи с тем, что его временное содержание под стражей сотрудниками ОВД Панфиловского района не верное".

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