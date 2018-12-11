Резонансное дело об убийстве невесты в милиции: в Бишкеке вынесен приговор

Суд посчитал, что вина Марса Бодошева полностью доказана.

Свердловский районный суд Бишкека признал виновным Марса Бодошева в похищении и убийстве Бурулай Турдаалы кызы в отделении милиции. Он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества, сообщает centralasian.org.

Суд посчитал, что вина Марса Бодошева полностью доказана. Его друг Акмат Сейитов приговорен к 7 годам тюрьмы.

10 декабря, прокурор попросил суд признать основного обвиняемого Марса Бодошева виновным по статьям 155 ("Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак") и 97 ("Убийство"), а Акмата Сейитова – по статье 30 ("Соучастие в преступлении").

27 мая 2018 года в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита 20-летняя студентка медицинского колледжа Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается Марс Бодошев, который похитил ее с целью вступления в брак. Смертельно ранив ее ножом в приемном отделении милиции, он позже нанес ранения и себе.

Произошедшее вызвало большой резонанс в обществе, а президент Сооронбай Жээнбеков поручил правительству тщательно расследовать убийство.

На скамье подсудимых - два человека. Основным обвиняемым является Марс Бодошев, который подозревается в похищении и убийстве девушки. Его одноклассник Акмат Сеитов обвиняется в соучастии в похищении. На заседании суда 9 октября Бодошов признал вину в похищении Бурулай Турдаалы кызы, но свою вину в убийстве он отрицает.

В память о погибшей был снят фильм.

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