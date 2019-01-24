Вынесен приговор разбойникам-рецидивистам, державшим в страхе жителей Кордая

Суд над разбойниками длился полтора месяца. Все обвинения в гнусных преступлениях, содеянных этим трио негодяев, нашли подтверждения.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области был оглашен приговор кордайским бандитам, передает Zakon.kz со ссылкой на express-k.

Они признаны виновными в разбое с отягчающими последствиями, насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, соединенных с угрозой убийства, а Шамиль Омаров – еще и в изнасиловании заведомо несовершеннолетней.

Суд над разбойниками длился полтора месяца. Все обвинения в гнусных преступлениях, содеянных этим трио негодяев, нашли подтверждения.

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Село Кордай еще не скоро придет в себя от ужаса, пережитого в последних числах июля прошлого года. Тогда был совершен ряд нападений на дома беззащитных людей: стариков-пенсионеров, одинокой вдовы... Налетчики в масках не просто грабили хозяев, а еще и со страшной жестокостью их избивали: ломали ребра, выбивали зубы... От нанесенных увечий 68-летний Владимир Бойко скончался в больнице. У его вдовы Лидии Милиди подорвано здоровье. У хозяйки магазина "Лидер" Натальи Ничипуренко развился синдром страха, и она до сих пор не спит ночами. В те страшные дни жители села отходили ко сну, положив под подушки топорики, а днем отправлялись на дежурство в составе отрядов самообороны.

К чести полицейских, они вычислили и обезвредили злодеев, хотя те практически не оставили улик. Более того, сыщики смогли раскрыть еще несколько тяжких преступлений сексуального характера, в том числе изнасилование школьницы.

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Выяснилось, что двое жителей Кордая и их подельник – гастролер из Алматы – не новички в криминальной среде. 40-летний Шамиль Омаров уже был судим за разбой, вымогательства и кражи. 34-летний Денис Куцевой ранее отбывал срок за убийство и изнасилование. Оба они ходили на свободе с непогашенными судимостямии.

Судья Азамат Тлепов приговорил Шамиля Омарова к 19 годам лишения свободы, Дениса Куцевого – к 17, а 27-летнего Марата Сабитова – к 14. Отбывать наказание первые двое будут в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, их подельник – в учреждении средней безопасности.

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Приговор все трое выслушали без эмоций, но затем Денис Куцевой извлек откуда-то заранее заготовленное обращение якобы к генеральному прокурору и, помахивая им, пообещал повеситься, а вину возложить на судью. Но Азамат Тлепов на это не отреагировал: пояснив присутствующим свое решение, он спокойно покинул зал судебного заседания.

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