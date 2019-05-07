Наша армия способна обеспечить безопасность страны - генерал-майор Абдрахманов

Вооруженные силы Казахстана - одни из лучших в СНГ.

Сформировалась ли в Казахстане профессиональная армия, для чего она нужна, от кого мы должны защищать свое государство? Эти и другие вопросы стали предметом беседы Zakon.kz с генерал-майором Алмасбеком Абдрахмановым, стоявшим у истоков создания Вооруженных сил РК.

- 7 мая – День защитника Отечества. Что означает этот праздник? От кого мы должны защищать свое государство, какие угрозы стоят перед нами, к чему мы должны быть готовы?

- У Вооруженных сил Казахстана врагов нет. Вооруженные силы Казахстана призваны обеспечивать безопасность нашей Родины, мир и покой нашего народа. Вооруженные силы создаются во всех государствах для обеспечения своей безопасности, предотвращения возникающих угроз.

Мы не собираемся с кем-то воевать, но Вооруженные силы Казахстана должны быть всегда боеготовыми.

- Алмасбек Сеитович, можно ли сказать, что в Казахстане сформировалась современная высокопрофессиональная, надежная армия?

- Вообще интересна история создания Вооруженных сил Казахстана. После развала СССР руководство нашей страны сомневалось, а нужны ли нам Вооруженные силы? И мы свои Вооруженные силы стали создавать только после того, когда создались Вооруженные силы России. Сначала был образован комитет обороны, это было в октябре 1991 года, затем 7 мая 1992 года было создано Министерство обороны Республики Казахстан.

Мудрым решением Первого Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева было то, что он на должность министра обороны назначил крупного, легендарного военачальника, Героя Советского Союза, Халык Кахарманы, умного, перспективного генерал-лейтенанта Сагадата Кожахметовича Нурмаганмбетова. Сочетание политической власти и огромного опыта героя-фронтовика позволило создать нам достойную армию, хотя это делалось в очень трудных условиях.

Вспомните 1992 год. Все хозяйственные, экономические связи были разорваны, все приходилось начинать с нуля, бюджет армии был маленький – где-то 20 миллиардов тенге. Большую помощь оказал Верховный Главнокомандующий. Несмотря на колоссальную загруженность, Нурсултан Назарбаев участвовал во всех маневрах, во всех армейских мероприятиях и пестовал Вооруженные силы, как малого ребенка. И сегодня наши Вооруженные силы выросли, окрепли и стали одними из лучших в СНГ. Они боеспособны, мобильны. Об этом говорит и тот факт, что миротворческие силы ВС РК впервые были приглашены в африканские страны в рамках миссии ООН по сохранению мира. Об этом говорят и крупнейшие международные армейские игры, учения, крупнейшие маневры, которые проходят в Казахстане, России и в других странах, и наши танкисты, стрелки, артиллеристы всегда занимают призовые места, входят в тройку лучших.

- Армия - это то место, где людей готовят воевать. Созданы ли у нас условия для этого?

- Для солдат у нас созданы все условия, чтобы подготовить их к сложной военной обстановке. У нас армия профессиональная, более 60 процентов – профессионалы, они получают хорошие знания, у них достойные оклады. Ежегодно в Казахстане призываются 30 тысяч молодых ребят, которые в течение года получают соответствующее военное образование, учатся стрелять, водить военную технику.

- В течение года? А этого достаточно для подготовки современных воинов?

- Конечно, год все-таки маловат, это мое личное мнение, поэтому офицерам приходится прилагать много усилий, чтобы молодой человек, призванный в армию на год, через год уже стал настоящим солдатом. Для этого у нас созданы все условия. Сегодня для армии выделяется достаточно средств, у нас хороший бюджет, построены современные казармы, жилье для офицеров. Взять поселок Отар, где стоит наша военная база. Там прекрасные условия - спортивные площадки, бассейны, столовые и другие объекты, и сегодня солдаты питаются как никогда хорошо.

В Казахстане уже проводятся крупнейшие международные армейские игры, причем проводятся на самом высоком уровне, и нам есть что продемонстрировать на этих играх, у нас мощнейшая техника, современное вооружение, высококвалифицированные офицеры. В общем на сегодня у нас созданы все условия, чтобы наша армия могла обеспечить безопасность своей страны, своего народы. И этого мы достигли за годы независимости.

- От чего зависят обороноспособность и боеспособность войск и в целом состояние армии?

- Обороноспособность и боеспособность Вооруженных сил зависят, прежде всего, от личного состава, офицеров, генералов, солдат и самое главное, от патриотизма. Поэтому Министерство обороны, а также Республиканское объединение "Совет генералов", членом президиума которого я являюсь, проводят очень много мероприятий, нацеленных на военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Перечислять не буду, это отдельная тема, но работа ведется и очень большая. Вот когда вы опубликуете это интервью, я, например, буду уже в Питере, где состоится открытие памятника Алие Молдагуловой. Туда мы едем по приглашению главы администрации Санкт-Петербурга, посольства Казахстана в России, ветеранских организаций. Так что работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи у нас ведется постоянно.

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Во-вторых, обороноспособность и боеспособность Вооруженных сил зависят от вооружения. Как я уже сказал, сегодня наша армия полностью обеспечена современным вооружением - самолетами, танками, бронетранспортерами и так далее. Кроме того, в Казахстане созданы заводы, которые уже выпускают военную технику.

В-третьих, состояние армии зависит от системы подготовки высококвалифицированных офицеров и других военных кадров. Раньше, когда у нас армия только-только создавалась, у нас было всего лишь одно военное училище - АВОКУ. А сегодня офицеров готовят в Военной академии, Институте сухопутных войск, Институте радиоэлектроники и связи, и готовят не только для себя, но и для других стран.

- Но есть мнение, что профессия военного так и не стала у нас престижной, почетной, уважаемой.

- Престиж армии упал еще до получения нашей республикой своего суверенитета, своей независимости, когда думали, что армия не нужна. С этого начиналось. А когда в начале девяностых годов стали ее создавать, были очень тяжелые экономические условия, связанные, как я уже сказал, с развалом Советского Союза. В Алматы и других городах, регионах было темно, холодно, солдат нечем было кормить. Естественно, престиж армии упал. Но сегодня престиж армии поднялся. Во-первых, создан институт политработников, во-вторых, у руля Министерства обороны стоят профессионалы, в-третьих, сформирована профессиональная армия, оснащенная мощнейшей современной боевой техникой.

Поэтому, если говорить в целом, престиж армии поднимется, и сегодня многие молодые люди хотят служить, особенно те, кто живет в аулах и других маленьких городах, потому что в армии его хорошо кормят, одевают, занимаются его развитием, физвоспитанием, и он из армии выходит уже настоящим мужчиной.

- Почему служат в основном из аулов, почему сыновья высокопоставленных чиновников не хотят идти в армию и не служат?

- На этот вопрос я не могу ответить.

- А ваши сыновья служили?

- У меня оба сына носили погоны, служили в правоохранительных и силовых органах, один в МВД, другой – в КНБ.

- Кого в армии больше всех обижают, а кого уважают?

- Извините, это неправильный вопрос.

- Почему?

- Нельзя говорить, что кого-то в армии обижают, а кого-то уважают.

- Ну, некоторых солдат, наверное, обижают, мамы боятся отпускать сыновей в армию.

- Раньше в армии действительно была дедовщина. Вот я бывший районный комиссар, бывший военком области, бывший военком Алматы, бывший военком Алматинской области, бывший замвоенкома республики, бывший замначальника Главного штаба могу засвидетельствовать, что дедовщина появилась опять же задолго до приобретения нами суверенитета, независимости, примерно с 70-х годов.

И вообще, давайте откровенно поговорим, откуда дедовщина начинается? С детского сада, со школы, с техникума. Вот я вспоминаю: у меня внук шести лет приходит ко мне и говорит: "Аташка, я перешел в старшую группу, и теперь я буду всех бить". А почему, говорю, ты будешь всех бить? "Потому что меня били". А посмотрите, что в некоторых школах творится. Старшие классы ставят на счетчик и выбивают деньги у младших. Вот откуда идет дедовщина.

А сегодня в армии дедовщины практически нет, это я говорю как ветеран Вооруженных сил, как бывший военком. У нас создан институт политработников, которые занимаются воспитанием солдат, они постоянно находятся с ними, можно сказать, днюют и ночуют с ними, что максимально исключает дедовщину.

- То есть сегодня проблем в армии вообще нет?

- Почему? Проблемы есть везде и армия не исключение. В армии главная проблема – это здоровье призывников, будущих солдат. Но это вина не Министерства обороны, это вина системы здравоохранения. Вот раньше у нас в каждом районе, в каждой области были подростковые кабинеты, которые курировались органами здравоохранения. Что такое подростковый кабинет? Призывника с 14 лет ставили на учет и выявляли все болезни. При необходимости содействовали лечению. И так его вели до 17 лет, то есть три года он находился под наблюдением врачей и в армию уходил здоровым. К сожалению, сейчас этого нет, и это неправильно.

Сегодня многие призывники страдают слабым зрением, потому что с детства целыми днями сидят за компьютером. Ребенок еще не успел начать говорить, а ему уже дают смартфон, айпад, в итоге он уже к первому классу начинает носить очки.

Также сегодня молодежь поголовно ходит в кроссовках, от этого у них плоскостопие развивается, и каждый пятый призывник страдает плоскостопием, то есть не годен для службы в армии. Это проблема не Министерства обороны, это проблема нашего государства, Министерства здравоохранения. Пора на уровне правительства принимать кардинальные меры по оздоровлению молодого поколения – будущего нашего государства.

Торгын Нурсеитова

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