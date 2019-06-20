Скляр прокомментировал крушение АН-2 в Акмолинской области

Самолеты АН-2, по информации министерства, еще используются в парке различных компаний.

Расследованием крушения самолета АН-2 в Акмолинской области занимается специальное управление, результаты которого будут оглашены, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я только узнал, работники уже выехали туда. Позже информация будет. Расследование происшествия занимается наше управление специальное и они дают информацию. У нас достаточно таких компаний, парков данных самолетов. Они не всегда достаточно новы, бывают различные причины крушения. Здесь нужно индивидуально разобраться, - сообщил в кулуарах парламента Скляр.

Сегодня 20 июня стало известно, что около 9 часов утра в Целиноградском районе Акмолинской области произошло авиапроисшествие – потерпел крушение самолет спецприменения АН-2, который использовался для авиахимических работ.

В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник доставлены в лечебные учреждения. Причины происшествия выясняются. Создана комиссия, будет проведено расследование.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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