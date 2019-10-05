Расцвет педофилии, врачебные неприятности и нападение питбуля - итоги недели

Также стало известно о смерти двухлетнего малыша.

О нескольких случаях изнасилований и педофилии стало известно на неделе. Помимо этого, на врачей напали с кирпичом, а на дорогах до сих пор гибнут люди. Если вы пропустили самые громкие происшествия страны, то Zakon.kz напомнит в недельном обзоре.

Смерть ребенка

Оказываемое лечение и все старания врачей оказались тщетными в борьбе за жизнь двухлетнего малыша из Алматы. Он умер 3 октября. В больницу ребенок попал 23 сентября после того, как его нещадно избил отчим. У мальчика диагностировали гематому головного мозга, множественные травмы, ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Несколько дней он находился в крайне тяжелом состоянии в коме.

В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения.

Было начато расследование по ст. 106 ч.1 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После смерти ребенка, дело переквалифицировали в ст. 99 УК РК – убийство.

Нападение питбуля

В Бронксе на дочь казахстанкого дипломата напал питбуль. Собака сбежала с огороженной территории и напала на 4-летнюю девочку в районе Северного Ривердейла. Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс "Jacobi Hospital". Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент. Сейчас состояние ребенка стабильное, несколько дней она проведет в больнице.

Расцвет педофилии

Несколько случаев педофилии стали известны на этой неделе. Полицейскими задержан 35-летний житель города Аксу, который 27 сентября около 23.00 часов на окраине города с применением силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения. Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. Ранее в 2008 году мужчина был судим за аналогичное преступление. За что отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.

Полицейские задержали мужчину, числившегося в межгосударственном розыске по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в Алматинской области. В ходе расследования было установлено, что ребенок подвергся изнасилованию в конце прошлого года. Факт был выявлен врачами после того, как девочка попала в больницу.

В Павлодаре спустя три года разбирательств вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки с ДЦП. Мужчину, который жил по соседству и совершил изнасилование, приговорили к 10 годам тюремного заключения. 15-летняя девочка выносила мусор ее позвал 67-летний сосед якобы посмотреть голубей. Затем он вынул свой половой орган и притянул ее руку к нему. Второй рукой он залез девочке под одежду в область груди. После содеянного, он попросил не сообщать об этом маме.

Происшествия с врачами

Нетрезвый житель Шахтинска ранил жену вилкой и набросился на врачей с кирпичом. Поступил звонок от женщины, которая сообщила, что у нее кружится голова и травмировано ухо. Однако муж (или сожитель) женщины не пустил врачей в квартиру. Врачи сообщили в полицию о данной ситуации и спустились в машину. Но этот человек выбежал вслед за врачами. Он поднял кирпич с земли и стал бить им по капоту машины. Затем ударил по боковому стеклу машины. К счастью, стекло не разбилось. После приезда полиции медики оказали помощь женщине. Она пояснила, что ее спутник ударил ее вилкой в область уха.

Водителя такси в Павлодаре подозревают в изнасиловании пассажирки. Девушка-врач села в машину и ничего не предвещало беды. Спустя несколько минут, водитель остановил авто в какой-то глуши, открыл пассажирскую дверь и набросился на Анастасию. Обратилась в полицию за помощью, но в ответ, по словам Анастасии, получила лишь упреки и косые взгляды. Расследование дела затянулось, а родные подозреваемого, по словам пострадавшей, преследуют ее и угрожают. По делу дополнительно назначен ряд судебных экспертиз, результаты которых будут готовы в ближайшее время. Проверяются доводы подозреваемого М. и проводятся следственные действия с его участием.

Тройной наезд со смертельным исходом

На 34-ом км трассы Алматы-Талдыкорган произошел тройной наезд на пешехода. Как рассказала водитель Mitsubishi Lancer, она двигалась по крайней левой полосе и на неосвещенном участке трассы, со стороны отбойника выбежала женщина, водитель не успел среагировать. От сильного удара женщину отбросило на несколько десятков метров, после чего по лежащей женщине проехали два автомобиля, протащив ее еще несколько десятков метров. Сбитая женщина от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть.

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