Миллионы за сообщение о взятке. Триллионы на здравоохранение. Письмо Токаева Си Цзиньпину

Визит Мишустина в Казахстан. Уголовное дело по LRT готовится к передаче в суд. Забытые жертвы авиакатастрофы – об этом и другом читайте в итоговой подборке zakon.kz.

27 января в ходе визита в ОАЭ глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед дворцом "Аль-Ватан". Основное внимание стороны уделили активизации двусторонних отношений и перспективам расширения экономического партнерства.

- В настоящее время двусторонние отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне. ОАЭ придают особое значение укреплению взаимодействия с Казахстаном. Сотрудничество между нашими странами охватывает широкий спектр направлений, – подчеркнул шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

В качестве Президента Токаев свой первый визит в страны арабского мира совершил в Объединенные Арабские Эмираты. "Основная цель моего визита – придать новый импульс сотрудничеству двух государств. Мы достигли больших успехов, однако нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Я придаю особое значение этому визиту и возлагаю на него большие надежды", – отметил Президент Казахстана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве, транспортно-логистической, финансовой и инвестиционной сферах, а также подписан ряд важных документов.

Касым-Жомарту Токаеву презентовали казахстанский павильон, который будет построен на Международной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае. Глобальное мероприятие, которое состоится с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, будет посвящено теме "Объединяя умы, создавая будущее". Ожидается, что выставку посетит свыше 20 миллионов человек.

Казахстанский павильон будет расположен в тематическом кластере "Возможности", в непосредственной близости от главного павильона ОАЭ. Национальная экспозиция будет поделена на несколько зон, в которых будет представлена информация о месте нашего региона в мире, туристском потенциале, истории, культуре страны и ее столице.

Посетители также смогут узнать об экономических и инвестиционных возможностях Казахстана. Финальное интерактивное шоу поведает гостям павильона о влиянии искусственного интеллекта на будущее человечества.

31 января в Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором Казахстан выступил со стратегически важными инициативами.

В рамках мероприятия прошла закрытая пленарная сессия "Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта", а также несколько панельных сессий, на одной из которых были рассмотрены темы: Международная перспектива. Цифровое сотрудничество для ускорения достижения ЦУР (цели устойчивого развития) и Международная перспектива. Цифровое сотрудничество для реализации ЦУР в Казахстане.

Панельная сессия "Развитие IT компаний и продвижение продуктов цифрового Казахстана на международном рынке" раскрыла такие ключевые вопросы, как господдержка стартапов и IT компаний, продвижение на международном рынке, выработка общего видения по развитию IT рынка.

На другой панельной сессии "Цифровой век в образовании: прорывные технологии или цифровой разрыв" были рассмотрены повышение доступности населения к цифровым технологиям и дизайн образования и навыков в 21 веке.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назвал символичным, что свой первый зарубежный визит во главе российского правительства он совершает в Казахстан. "Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит главы правительства России Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.

Ранее отмечалось, что Мишустин едет в Казахстан "перезапускать" ЕАЭС. Как отметили российские источники, сама по себе эта поездка — наглядное свидетельство того, что новый глава кабмина активно займется не только решением внутренних экономических проблем России, но и попытается "перезапустить" ее отношения с соседями. За несколько дней до визита в Казахстан Мишустин провел совещание о приоритетных задачах в рамках Евразийской экономической интеграции. Как отмечается на сайте российского правительства, участники встречи приняли "конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе".

На данный момент в ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также Молдавия на правах наблюдателя.

Как отметил директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, задача Мишустина в этих условиях — "перезапустить" сотрудничество стран — участниц ЕАЭС, которое при Дмитрии Медведеве застопорилось. "Необходима ревизия всех экономических отношений внутри ЕАЭС. Должны быть четкие правила, которые позволили бы большому общему рынку развиваться. В этом плане Мишустин как налоговик, человек, обладающий объективной информацией, может придать двусторонним отношениям прагматизм и рациональность", - считает Солозобов.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел в Министерстве здравоохранения селекторное совещание по проблемным вопросам в сфере здравоохранения.

Говоря о развитии здравоохранения, вице-премьер отметил, что правительством принята госпрограмма развития здравоохранения на 2020-2025 годы, на ее реализацию предусмотрено 3,2 триллиона тенге.

"Новая госпрограмма направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни казаxстанцев до 75 лет. Проведена большая подготовительная работа для внедрения системы ОСМС и с 1 января она запущена. Однако имеется ряд проблем, на которые указал глава государства в ходе расширенного заседания правительства, - подчеркнул Сапарбаев. - Так, в ряде регионов наблюдается рост материнской и детской смертности, недостаточная работа по предупреждению и профилактике заболеваний, отмечается неудовлетворенность населения качеством оказываемых медицинских услуг".

Бердибек Сапарбаев поручил минздраву и местным исполнительным органам в кратчайшие сроки обеспечить решение всех поставленных проблемных вопросов, в том числе по внедрению ОСМС, разъяснению проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, принять меры по повышению качества медицинских услуг, укреплению материально-технической базы, своевременному реагированию на жалобы населения.

Расследование по делу LRT в Нур-Султане завершено. Как сообщил руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, начато ознакомление с материалами уголовного дела, розыскные мероприятия в отношении скрывшихся по линии Интерпола продолжаются.

Сумма ущерба составляет 5,7 млрд тенге. К ответственности привлекаются руководители управлений акимата, должностные лица "Астана LRT" и подрядных организаций. Идет процесс ознакомления, после этого дело будет направлено в суд, где будет открытое судебное заседание, —отметил глава департамента.

В октябре 2019 года Президент Касым-Жомарт поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив, в том числе экс-руководителей акимата столицы. Как отметил глава государства, сам по себе проект LRT очень спорный и экономически не понятный.

Более 40 пациентов находятся в больницах Казахстана с подозрением на коронавирус. Все пациенты стабильны, ни один не поступил в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Всего за время появления этой модификации вируса в Казахстане с подозрением на коронарную инфекцию были госпитализированы 66 пациентов. 25 из них выписаны, у них диагноз исключен. 41 продолжат находиться в медучреждениях на обследовании. 3914 человек, контактировавших с этими пациентами, взяты под наблюдение, их состояние будут мониторить на протяжении всего инкубационного периода – 14 дней.

Минздрав развернул 5000 дополнительных койкомест для пациентов, которые могут поступить с подозрением на коронарный вирус. Выделены 1,5 млрд тенге на лечение, приобретение средств индивидуальной защиты, диагностику. Запасы масок, перчаток и других средств профилактики и лечения уже сформированы.

Президент Республики Казахстан направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса, где проинформировал председателя КНР о решении казахстанского правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости. Президент также сообщил о предпринимаемых правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" в своем запросе премьер-министру РК Аскару Мамину и генпрокурору РК Гизату Нурдаулетову попросили ускорить возврат денег пассажирам авиакомпании Bek Air за билеты отмененных после трагедии рейсов и сообщить, как накажут виновных в авиакатастрофе. 13 человек лишились жизни, многие изувечены, их семьи лишились кормильцев и надежд и в этой ситуации любая ответственная компания была обязана изыскать возможность не только для законной компенсации, но и выплатить дополнительную поддержку по собственной инициативе людям, на которых она же и зарабатывает. Но ни законной компенсации, ни иных мер поддержки пострадавших не сделано, заявили депутаты.

Также известно, что перевозчик до сих пор не возвращает пассажирам стоимость билетов на отмененные после трагедии рейсы. Фракция Демократической партии Казахстана "Ак жол" просит прокуратуру возбудить иск в интересах пассажиров разбившегося рейса о взыскании с компании Bek Air компенсации за моральный ущерб и пережитые страдания; поручить уполномоченным органам обеспечить возврат компанией денег за билеты пассажиров отмененных рейсов; известить общество о мерах, предпринимаемых в отношении лиц, подозреваемых в причастности к случившейся трагедии.

Кроме того, в связи с высокой актуальностью проблемы депутаты предложили руководству обеих палат Парламента рассмотреть вопрос о проведении парламентских слушаний о состоянии безопасности полетов в стране по официальным итогам расследования данной катастрофы.

Напоминаем, 27 декабря 2019 года в Алматы недалеко от аэропорта потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air.

Остановить падение уровня грамотности в РК призвали депутаты. Фракция "Народные коммунисты" считает, что нужно честно признать невыполнение главных целей двух предыдущих программ развития образования и приступить к выработке антикризисных мер, способных остановить падение уровня грамотности и ухудшение общего качества образования. Как отметил депутат Айкын Конуров, в Казахстане начала действовать новая госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы. Однако фракция считает, что анализ реализации уже сделанного в сфере образования выполнен поверхностно. Исполнение предыдущей программы на 2016-2019 годы оценено на 92%. Такая оценка основана на 12 индикаторах, 71 показателе. Практически на 100% выполнена программа по числу мероприятий.

Конуров напомнил, что в программе развития образования на 2011-2020 годы ставилась цель улучшить результаты учащихся казахстанских общеобразовательных школ в международных сравнительных исследованиях. А в итоге закончилось все досрочным прекращением действия госпрограммы. Вместо нее была принята новая, рассчитанная на 2016-2019 годы. Из нее целевые индикаторы исчезли.

"Сейчас, по итогам последнего рейтинга, мы имеем серьезное ухудшение результатов. Казахстан по математике на 54-м месте из 78 стран, по естествознанию и по читательской грамотности - на 69-м месте. На последних местах мы по уровню информационной и компьютерной грамотности школьников (ICILS), по показателю грамотности взрослого населения (PIAAC)", - подчеркнул мажилисмен.

Он отметил, что вместо развития человеческого капитала идет обратный процесс. В Глобальном индексе инноваций Казахстан в 2019 году занял 79-е место, потеряв 5 позиций, по сравнению с 2018 годом. Таким образом, по мнению коммунистов, государство само стимулирует отток талантливой молодежи за рубеж.

Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс. от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки. Подозреваемый взят под стражу. Окончательное решение о степени его виновности будет вынесено судом.

Между тем, глава Антикорупционной службы Алик Шпекбаев предлагает поощрять казахстанцев за сообщение о взятке. Максимальное вознаграждение граждан за сообщение о коррупционном преступлении составит свыше 10,6 млн тенге.

"В реализацию поручения Президента правительством одобрено постановление о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь вознаграждение будет дифференцированным, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки или ущерба после обвинительного приговора суда. Максимальное вознаграждение составит 10 млн 600 тыс. тенге", - отметил Шпекбаев.

Ермек Кошербаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Серик Кудебаев стал начальником Департамента полиции Алматинской области. Ранее он занимал должность начальника полиции Алматы.

Новым начальником Департамента полиции Алматы стал Канат Таймерденов. До этого он был начальником полиции Мангистауской области.

Начальник Департамента полиции Мангистауской области стал Бактыбаев Жанарбек, Департамента полиции ВКО - Сагат Мадиев.

