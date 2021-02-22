Гибель пятерых детей в Жанатасе: семье предоставлена трехкомнатная квартира

Пострадавшей от пожара в Жанатасе семье купили квартиру, передает zakon.kz.

По поручению главы государства акиматом Жамбылской области оказывается всесторонняя материальная, медицинская и психологическая помощь семье, потерявшей пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе. В частности, местные исполнительные органы взяли на себя расходы по организации похоронных мероприятий. Помимо этого, за счет спонсоров семье предоставлена трехкомнатная квартира в городе Жанатасе, а при содействии местных предпринимателей закуплена мебель и бытовая техника. пресс-служба акима Жамбылской области

Также сообщается, что общественными организациями и спонсорами собрано более 3 млн тенге.

Кроме того, работники государственных органов перечислят однодневную заработную плату в качестве материальной помощи.

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Позднее о трагедии высказался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он сообщил, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь и что вопрос находится на его личном контроле, а также выразил "соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей".

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей. От имени главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

22 февраля стало известно, что попечительским советом фонда "Birgemiz" принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатас.