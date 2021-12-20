Награждены полицейские, спасшие девочку во время оползня в Чарынском каньоне

Награждение прошло в городе Нур-Султане.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев лично поздравил героев-полицейских и выразил огромную благодарность за их службу. Подобные факты непосредственно поднимают имидж стражей порядка и служат достойным примером для подрастающего поколения, отметил главный полицейский страны. Пресс-служба ДП Алматинской области.

29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. 30 мая 2021 года в 9:34 при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын начальник Уйгурского РОП, полковник полиции Игорь Калмаков и капитан природоохранной полиции Саят Даркембаев обнаружили пропавшую девочку, после своими силами добрались до нее и вызвали спасательный вертолет.

Позднее в МЧС сообщили, что Чарынский каньон не относится к селеопасным участкам, а от «Казгидромет» не было сообщения о штормовом предупреждении.

По факту было заведено два уголовных дела.