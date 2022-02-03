Отцу найденного в Алматы мальчика придется пройти ДНК-тест

Нашелся отец, который оставил малыша в Алматы. Он навестил полуторагодовалого сына, но забрать его мужчине не разрешили. Он должен подтвердить свое отцовство через ДНК-тест, сообщает телеканал «КТК».

Так как изначально документы на ребенка, ребенок сам не документировался, тут в первую очередь надо ему доказать отцовство – ДНК-тест сдать с ребенком. Он, в принципе, имеет полное право забрать ребенка в данный момент. Потому что отец не лишен родительских прав и против него никто еще заявление не писал. В данный момент он имеет полное право забрать ребенка, если он отец, докажет. Юрист детской ГКБ №2 Алматы Рустем Балтабаев

А до тех пор маленький Танирберген будет жить в специализированном доме ребенка. Сейчас его готовят к переводу туда. У мальчика взяли анализы, в том числе и на коронавирус.

Получил малыш и свой первый документ – свидетельство о рождении. Вот только в графе «отец» стоит прочерк. Объясняют это тем, что родитель не навещал сына почти пять месяцев. Именно столько полуторагодовалый Танирберген живет в больничной палате.

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О брошенном ребенке стало известно после публикации в социальной сети. Полицейские тут же начали поиски матери и отца. Но первой они нашли бабушку – женщина живет в Жамбылской области.