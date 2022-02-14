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12:06 14.02.2022

Визит Токаева в Россию — раскрыты детали поездки

встреча Фото: Акорда
10 февраля по приглашению Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. Это была первая зарубежная поездка президента в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали написал в издании «Казахстанская правда», что в Москве были проведены переговоры, продолжавшиеся более четырех часов.

Лидеры стран успели обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки.

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Сама встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоялась в зале Кремля с камином, и по протоколу рассадка президентов была на расстоянии одного метра, – говорится в сообщении.

Переговоры в Кремле завершились подписанием внушительного пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии.

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Далее состоялась встреча Токаева с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которой обсуж­дались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства.

После переговоров в Москве Токаев отправился в Татарстан. Поездка в Казань стала первой для казахстанского лидера.

Вечером 10 февраля в Казани Токаева встречали глава республики Рустам Минниханов и сопровождающие его лица.

Программа визита главы государства в Татарстан началась с посещения Казанского кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь Токаев посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор.

На территории Казанского кремля также расположен Президентский дворец, где Токаев и Рустам Минниханов провели двустороннюю встречу с участием официальных делегаций.

Кроме того, на эту встречу от татарской стороны был приглашен руководитель национально-культурной автономии казахов Татарстана Сагит Джаксыбаев, который рассказал Токаеву об истории создания и деятельности казахской общины. В 1992 году он основал Ассамблею народов Татарстана, которую возглавлял до 2007 года. В настоящее время в республике проживают около 2 тыс. казахов, больше половины из которых – студенты.

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Стоит отметить, что в Казани также был организован прием и концерт от имени президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произ­ведения Шамши Калдаякова и других композиторов.

Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Россию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией, – заключил Берик Уали.

Анастасия Московчук
Россия Мишустин Михаил Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Казахстан Татарстан
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