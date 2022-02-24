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12:21 24.02.2022

KASE второй раз перенесла начало торгов

kase, торги, начало, перенес Фото: Zakon.kz
По техническим причинам начало торгов на фондовом рынке Казахстанской фондовой биржи (KASE) перенесено на 14:00 по времени Нур-Султана, передает Zakon.kz.
По техническим причинам начало торгов на фондовом рынке KASE перенесено с 12:00 на 14:00 по времени Нур-Султана. Изменение времени начала торгов связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы KASE.Казахстанская фондовая биржа

KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства.

Торги на других рынках KASE проводятся в штатном режиме. Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE, – говорится в сообщении.

Ранее KASE уже переносила начало торгов на фондовом рынке с 11:00 на 12:00 по времени Нур-Султана.

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