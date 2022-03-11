Российская авиакомпания будет чаще летать в Алматы и Нур-Султан

О запуске дополнительных рейсов до конца зимней навигации сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург – рейсы будут выполняться 20/03 и 21/03,

Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург – рейсы будут выполняться 16/03, 18/03, 23/03 и 25/03.

Ранее стало известно, что Air Astana приостанавливает все полеты из/в Российскую Федерацию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.