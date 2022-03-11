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14:37 11.03.2022

Российская авиакомпания будет чаще летать в Алматы и Нур-Султан

уральские авиалинии, алматы, нур-султан, полеты, увеличение Фото: Zakon.kz
Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила об увеличении рейсов в Алматы и Нур-Султан из Екатеринбурга, передает Zakon.kz.

О запуске дополнительных рейсов до конца зимней навигации сообщили в пресс-службе авиакомпании.

  • Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург – рейсы будут выполняться 20/03 и 21/03,

  • Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург – рейсы будут выполняться 16/03, 18/03, 23/03 и 25/03.

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