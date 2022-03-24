Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

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По словам Дмитрия Рогозина, 24 февраля он провел совещание с финансово-экономическим блоком. В частности, отметил он, с представителями Минфина обсуждался вопрос о валютных средствах, которые госкорпорация зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе поставляя двигатели и другую высокотехнологичную продукцию.

Ранее о переводе на рубли при расчетах с другими странами за газ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, новая мера коснется всех недружественных к России стран. Поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС.