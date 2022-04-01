Названы причины подтоплений в Актюбинской области

По словам заместителя начальника ДЧС Актюбинской области, за последние три дня регион пережил несколько климатических явлений.

Вначале был сильный ветер, который сорвал кровлю на шести объектах в Актобе и районных центрах. На дорогах области был буран. 90 человек, включая 12 детей, были спасены из-под снежных заносов. В эту же ночь начались паводковые явления в ряде районов области и областном центре.

ДЧС развернул противопаводковые штабы в 11 районах и Актобе. В связи с резким повышением температуры воздуха до 14 градусов на территории Актюбинской области произошло 10 фактов перелива и размытия дорожного полотна.

Два из них – на дорогах республиканского значения, еще два – областного значения, шесть – на дорогах местного значения (без асфальтового покрытия). До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, из-за чего ограничен проезд к шести поселкам. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым

По информации ДЧС, были отрезаны от большой земли 3316 человек и 702 дома. В данных населенных пунктах на бурных потоках реки организована лодочная переправа. По утверждению местных исполнительных органов запасов продовольствия, медикаментов хватает в достаточном количестве до спада воды и восстановления дороги.

Особенности этой весны – при небольших запасах снега произошло его резкое таяние. Земля не успела согреться, произошел эффект скольжения, вся вода, не впитываясь в землю, пошла на населенные пункты. Это законы природы, от них никуда не денешься. Иногда бывает так, что несколько домов находится в зоне подтопления, а хозяин категорически против, чтобы через его огород была прорыта небольшая траншея для отвода талых вод. Приходится привлекать ассенизаторы, увозить эту воду за поселок и прокладывать магистральные трубы. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым

По словам главы ДЧС области, на сегодня спасательными службами откачано 100 тыс. кубометров воды.

В выходные ожидается повышение температуры воздуха до 20 градусов.

Хочу отметить отзывчивость граждан, волонтеров, которые помогают наравне с коммунальными службами, старожилы рассказывают, где были овраги. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым

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Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин подверг резкой критике результаты работы акима города Актобе Асхата Шахарова. Он пообещал, что все ответственные, допустившие это, будут наказаны.

Аким города Актобе Асхат Шахаров рассказал, что уровень воды в городе повысился резко, буквально за час, на 20-40%. Арычная система не справилась.