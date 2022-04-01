Названы причины подтоплений в Актюбинской области
По словам заместителя начальника ДЧС Актюбинской области, за последние три дня регион пережил несколько климатических явлений.
Вначале был сильный ветер, который сорвал кровлю на шести объектах в Актобе и районных центрах. На дорогах области был буран. 90 человек, включая 12 детей, были спасены из-под снежных заносов. В эту же ночь начались паводковые явления в ряде районов области и областном центре.
ДЧС развернул противопаводковые штабы в 11 районах и Актобе. В связи с резким повышением температуры воздуха до 14 градусов на территории Актюбинской области произошло 10 фактов перелива и размытия дорожного полотна.
Два из них – на дорогах республиканского значения, еще два – областного значения, шесть – на дорогах местного значения (без асфальтового покрытия). До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, из-за чего ограничен проезд к шести поселкам. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым
По информации ДЧС, были отрезаны от большой земли 3316 человек и 702 дома. В данных населенных пунктах на бурных потоках реки организована лодочная переправа. По утверждению местных исполнительных органов запасов продовольствия, медикаментов хватает в достаточном количестве до спада воды и восстановления дороги.
Особенности этой весны – при небольших запасах снега произошло его резкое таяние. Земля не успела согреться, произошел эффект скольжения, вся вода, не впитываясь в землю, пошла на населенные пункты. Это законы природы, от них никуда не денешься. Иногда бывает так, что несколько домов находится в зоне подтопления, а хозяин категорически против, чтобы через его огород была прорыта небольшая траншея для отвода талых вод. Приходится привлекать ассенизаторы, увозить эту воду за поселок и прокладывать магистральные трубы. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым
По словам главы ДЧС области, на сегодня спасательными службами откачано 100 тыс. кубометров воды.
В выходные ожидается повышение температуры воздуха до 20 градусов.
Хочу отметить отзывчивость граждан, волонтеров, которые помогают наравне с коммунальными службами, старожилы рассказывают, где были овраги. Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым
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