Сторона Эмбер Херд прокомментировала слова Джонни Деппа в TikTok

Представитель актрисы Эмбер Херд прокомментировала первый ролик ее экс-супруга Джонни Деппа в TikTok, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание People.

На фоне своей победы в суде Джонни Депп, выложил в соцсетях свое первое TikTok-видео со словами благодарности тем, кто был на его стороне. В ролике Депп собрал памятные кадры с фанатами у здания суда в Фэрфаксе, где проходило скандальное разбирательство с Херд.

Всем моим самым дорогим, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один путь. Мы поступили правильно вместе, и все потому, что нам было не все равно. А теперь мы все вместе будем двигаться вперед. Джонни Депп

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Комментарии и подпись не понравились представителю Херд, и она резко высказалась о процессе в общем.

Пока Джонни Депп говорит, что он «движется вперед», права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться, - считает пресс-секретарь Эмбер Херд

Пока Депп радуется своей победе и ждет новых контрактов, Херд чувствует себя одинокой и потерянной. Источник издания говорит, что актриса «как будто потеряла много друзей». Ей грустно, что люди, которые, как она надеялась, поддержат ее, в итоге не поддержали.