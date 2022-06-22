Жара до 42 градусов: штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в восьми регионах Казахстана на 23 июня из-за сильной жары и чрезвычайной пожарной опасности, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», 23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе – пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара до 36 градусов. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. В Кунаеве днем – сильная жара до 36 градусов.

Днем на юге Костанайской области – очень сильная жара до 40 градусов.

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области – гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара до 37 градусов. В Жезказгане днем 23-25 июня сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

На северо-западе Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов, днем на востоке – очень сильная жара до 41 градуса и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Днем – сильная жара 36-38 градусов.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 м/с. Днем на севере – очень сильная жара до 40-41 градуса. В Актобе днем – гроза.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области – сильная жара до 42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее в пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару.

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