Привлекла 5,8 млрд: в Алматы вынесен приговор руководителям финпирамиды WBC
Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения. В 2018-2021 годы в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК
По данным агентства, «приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишение свободы от пяти до 6,8 лет».
Пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.Пресс-служба АФМ РК
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
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О том, что в Алматы начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting, стало известно в июле 2021 года.
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В августе этого же года в территориальном департаменте АФМ по Алматы сообщили, что ищут пострадавших от финансовой пирамиды World Business Consulting.
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3 марта 2022 года сообщалось, что по подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева.