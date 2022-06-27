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Законодательство РК

Привлекла 5,8 млрд: в Алматы вынесен приговор руководителям финпирамиды WBC

Вынесен приговор руководителям финпирамиды World Business Consulting в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения. В 2018-2021 годы в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, «приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишение свободы от пяти до 6,8 лет».

Пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.Пресс-служба АФМ РК

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

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О том, что в Алматы начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting, стало известно в июле 2021 года.

В августе этого же года в территориальном департаменте АФМ по Алматы сообщили, что ищут пострадавших от финансовой пирамиды World Business Consulting.

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Задержана директор финпирамиды World Business Consulting

3 марта 2022 года сообщалось, что по подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева.

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