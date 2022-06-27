Привлекла 5,8 млрд: в Алматы вынесен приговор руководителям финпирамиды WBC

В Алматы завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.

Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения. В 2018-2021 годы в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге. Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, «приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишение свободы от пяти до 6,8 лет».

Пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск. Пресс-служба АФМ РК

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Новость по теме В Алматы выявили новую финансовую пирамиду

О том, что в Алматы начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting, стало известно в июле 2021 года.

Новость по теме Жертв финансовой пирамиды ищут в Казахстане

В августе этого же года в территориальном департаменте АФМ по Алматы сообщили, что ищут пострадавших от финансовой пирамиды World Business Consulting.

Новость по теме Задержана директор финпирамиды World Business Consulting

3 марта 2022 года сообщалось, что по подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева.