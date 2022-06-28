37-градусная жара ожидается в Алматы 29 июня – обращение ДЧС
29 июня в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35...+37°C, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».
В ведомстве напомнили, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.
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«Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление», – обратились к алматинцам в ДЧС.
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ДЧС призвал жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Также в РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие трое суток:
29 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +35...+37°C;
30 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +37...+39°C;
1 июля – переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.