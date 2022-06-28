37-градусная жара ожидается в Алматы 29 июня – обращение ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили жителей южной столицы о том, что днем в мегаполисе ожидается сильная жара до +37°C, передает Zakon.kz.

29 июня в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35...+37°C, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».

В ведомстве напомнили, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

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«Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление», – обратились к алматинцам в ДЧС.

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ДЧС призвал жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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Также в РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие трое суток: