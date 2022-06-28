Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

37-градусная жара ожидается в Алматы 29 июня – обращение ДЧС

Алматы, сильная жара, штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили жителей южной столицы о том, что днем в мегаполисе ожидается сильная жара до +37°C, передает Zakon.kz.
29 июня в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35...+37°C, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».

В ведомстве напомнили, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Новость по теме

Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

«Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление», – обратились к алматинцам в ДЧС.

Новость по теме

До 36 градусов в Алматы: семь способов спастись от жары

ДЧС призвал жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Новость по теме

«Оставайтесь дома»: в ДЧС Алматинской области сделали заявление

Также в РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие трое суток:

  • 29 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +35...+37°C;

  • 30 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +37...+39°C;

  • 1 июля – переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.

Читайте также

Гроза, буря и пожарная опасность — штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака

Единый рынок аудиторских услуг планируют создать в ЕАЭС

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
летний гардероб, одежда, жара, лето
Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления