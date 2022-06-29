Геннадий Головкин поблагодарил поклонников
Фото: Instagram/gggboxing
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин на странице в Instagram опубликовал видео и обратился к фанатам, сообщает Zakon.kz.
Благодарен за всю вашу поддержку, – говорится в подписи к видео.
Многочисленная армия поклонников переживает и желает удачи спортсмену:
очень сильно переживаю, аж кровь в жилах стынет;
наш чемпион;
Гена — ты супер чемпион;
постарайся наказать его;
вы сделаете нокаут! Удачи;
Гена, мы с тобой! – добавили комментаторы.
Бой GGG – Canelo III пройдет в рамках второго среднего веса за все основные титулы чемпиона мира – WBA, WBC, WBO и IBF. На кону звание абсолютного чемпиона мира, и ставки в противостоянии этих боксеров высоки как никогда.
Поединок пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.
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