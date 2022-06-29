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Геннадий Головкин поблагодарил поклонников

обращение спортсмен бой Фото: Instagram/gggboxing
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин на странице в Instagram опубликовал видео и обратился к фанатам, сообщает Zakon.kz.
Благодарен за всю вашу поддержку, – говорится в подписи к видео.

Многочисленная армия поклонников переживает и желает удачи спортсмену:

  • очень сильно переживаю, аж кровь в жилах стынет;

  • наш чемпион;

  • Гена — ты супер чемпион;

  • постарайся наказать его;

  • вы сделаете нокаут! Удачи;

  • Гена, мы с тобой! – добавили комментаторы.

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Бой GGG – Canelo III пройдет в рамках второго среднего веса за все основные титулы чемпиона мира – WBA, WBC, WBO и IBF. На кону звание абсолютного чемпиона мира, и ставки в противостоянии этих боксеров высоки как никогда.

Поединок пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

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