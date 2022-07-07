Семьям погибших на Тенгизе погасят кредиты

О состоянии пострадавших при взрыве в аварии на Тенгизском месторождении рассказал представитель областного управления здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

На площадке Региональной службы коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная состоянию пострадавших в аварии.

В конференции приняли участие менеджер по производственным отношениям компании «Сенімді құрылыс» Гульмира Батпанова и руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев.

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В первую очередь Гульмира Батпанова выразила соболезнования семьям погибших и сообщила о том, что компания оказала материальную помощь для проведения поминок по погибшим работникам.

На организацию поминок по погибшим во время трагедии выделена материальная помощь в размере 500 тыс. тенге. В рамках действующего законодательства будет оказана вся необходимая материальная поддержка. При наличии у погибших кредитов мы погашаем их в полном размере. Их детям будут созданы все условия для обучения и развития. Менеджер по производственным отношениям «Сенімді құрылыс» Гульмира Батпанова

По данным Гульмиры Батпановой, на месторождении регулярно проводятся гидравлические испытания трубопроводов.

С подобной трагедией мы сталкиваемся впервые. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, проводится тщательная проверка. До ее окончания работы на заводе приостановлены. Менеджер по производственным отношениям «Сенімді құрылыс» Гульмира Батпанова

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По информации руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдуалиева, сейчас в областной больнице находится один пострадавший сотрудник.

Пострадавший на момент происшествия был доставлен в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО «Тенгизшевройл». Сейчас он находится в реанимационном отделении. Состояние тяжелое. Проводится диагностика и лечение повреждений внутренних органов. Второй рабочий доставлен в Жылыойскую районную больницу и прошел полное обследование. 6 июля он был выписан домой под собственноручную расписку. Несмотря на это, он находится под наблюдением врачей. Третьей пострадавшей оказали психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО» на месторождении. Сегодня ее отправили домой. Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдуалиев

6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пятеро пострадали.