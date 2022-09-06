Экономист Бекнур Кисиков спрогнозировал рост цен на ГСМ
В Казахстане стоимость ГСМ не будет меняться до конца года, обещают в правительстве. Водители и аграрии будут покупать топливо по старым ценами и недавно введенному дифференцированному тарифу. Но экономисты таким мерам не особо рады, сообщает КТК.
Экономист Бекнур Кисиков заявил, что при искусственном сдерживании страна получит мощный рост цен на ГСМ уже в ближайшее время. Казахстанцам уже стоит готовиться материально.
Цена должна вырасти. Все равно цена за дизтопливо вырастет. Мы никуда не денемся. В начале года мы прогнозировали, что цена будет 450-500 тенге, Это более-менее цена, которая балансирует с другими странами. И не позволит вывозить топливо. Бекнур Кисиков
Накануне стало известно, что Казахстан закупит дополнительные 100 тысяч тонн дизельного топлива в России.
22 августа в Казахстане на дизельное топливо установили дифференцированные цены.
23 августа на льготное дизтопливо установили среднюю цену.
31 августа председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики РК Асету Магауову объявили строгие выговоры за непринятие своевременных мер по обеспечению дизтопливом.
В этот же день биржевые торги ДТ приостановили в Казахстане.