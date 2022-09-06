Появились свежие фото с места пожаров в Костанайской области

Ранее глава МЧС Казахстана Юрий Ильин сообщил, что пожары в Костанайской области будут локализованы в ближайшие два дня. В редакцию Zakon.kz отправили свежие фото, сделанные в Аулиекольском районе.

Снимки предоставлены волонтерами молодежного крыла "Жастар рухы", которые оказывают помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

300 волонтеров из Костанайской, Северо-Казахстанской областей и Нур-Султана занимаются фасовкой и доставкой гуманитарных коробок, участвуют в очистительных и восстановительных работах в Аулиекольском районе.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га. По данным оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства с вертолета осмотрел территорию пожара, призвал извлечь уроки на фоне ЧП в Костанайской области. Также президент пообещал наградить спасателей и встретился с пострадавшими. Кроме того, глава государства призвал серьезно укрепить МЧС как институт, а также заявил волонтерам, что гордится ими.

Вечером 5 сентября стало известно об увеличении числа пострадавших от пожаров в Костанайской области до 11.

6 сентября оперштаб МЧС РК сообщил, что снята угроза населенным пунктам. По словам Юрия Ильина, пожар будет локализован в ближайшие два дня.