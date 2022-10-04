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Димаш поблагодарил фанатов со всего мира, уважающих казахский язык

Димаш поблагодарил фанатов со всего мира, уважающих казахский язык Фото: Zakon.kz
Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген вечером 3 октября 2022 года опубликовал новое видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под роликом Димаш выразил благодарность поклонникам со всего мира, уважающим казахский язык.

Я особенно благодарен своим поклонникам со всего мира, которые проявляют уважение к казахскому языку, – написал он под публикацией.

На кадры ролика попал момент с концерта, где поклонница Димаша из Вьетнама заговорила на казахском языке.

Сәлемсіздерме! Біз Вьетнамданмыс! – сказала фанатка, чем удивила не только Димаша, но и всех зрителей.

По словам девушки, казахский язык она учит из-за Димаша Кудайбергена. Она отметила, что во Вьетнаме нет учителей казахского языка, из-за чего ей приходится учить язык в онлайн-формате. Также она сообщила, что привлекает к изучению казахского языка и других фанатов артиста из Вьетнама. Все это поклонница сказала на казахском языке.

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На первом сольном концерте Димаша Кудайбергена в Алматы, который состоялся 23 сентября, собрался полный стадион поклонников. Фанаты певца, приехавшие не только с разных уголков Казахстана, но из зарубежных стран, подпевали ему и сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и сообщил, что улетел в Дубай на конкурс моды Fashion factor, где он входит в состав жюри.

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