Следователи начали проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева

Следственный комитет РФ по Москве проверяет версию о том, что заслуженного артиста России могли убить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Российская газета", изначально на теле Бориса Михайловича видимых следов телесных повреждений обнаружено не было. Однако ведомство все же организовало проверку по ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 4 ст. 111 УК РФ "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

68-летний певец скончался 27 сентября. Известно, что первый инсульт он перенес в 2010 году, в 2015 году случился микроинсульт, который усугубил последствия. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.