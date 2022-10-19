Касым-Жомарт Токаев пожал руку мальчику из Конаева

Президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Алматинскую область прогулялся по парку Конаева, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки глава государства пожал руку мальчику из Конаева. Фото опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Также президент побеседовал с местными жителями в парке Конаева.









Фото: akorda.kz



В Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл 19 октября. Выступая перед общественностью региона, президент дал ряд поручений. В частности, по застройке города Конаев, привлечению к ответственности создателей незаконных свалок. Вместе с тем он поручил правительству зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны.

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Также Касым-Жомарт Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы. По его словам, концентрировать все компании в крупных городах – непродуктивно.

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Кроме того, глава государства заявил, что алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом.

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Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо использовать казахский язык для политических игр.