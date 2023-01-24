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Жителям Экибастуза пересчитают плату за теплоэнергию за январь

Жителям Экибастуза пересчитают плату теплоэнергии за январь Фото: pixabay
Жителям Экибастуза пообещали произвести перерасчет за тепло за январь, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.

По его словам, в связи с нестабильной работой оборудования ТЭЦ после аварии в тепловых сетях ежедневно проводятся ремонтно-профилактические работы. Из-за этого ТЭЦ пока не может обеспечить нормальную температуру в домах.

Алгоритм перерасчета будет представлен до 10 февраля – после закрытия отчетного месяца и расчета платежа потребителя.

Как сообщалось ранее, на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Но 21 января в Экибастузе снова отключили теплоснабжение в 65 жилых домах.

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