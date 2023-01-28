Еще одна стрельба в Израиле: ранено два человека
По данным The Guardian, служба скорой помощи Израиля сообщила, что двое мужчин сильно пострадали в результате инцидента возле Старого города в субботу утром. Представитель полиции сообщил Армейскому радио Израиля, что нападавший был "нейтрализован".
Стрельба произошла после того, как палестинский боевик застрелил семерых человек возле синагоги на окраине города, когда они уходили с субботней молитвы.
Атака в израильском поселении Неве-Яаков стала самой жестокой атакой на израильтян за последние годы. Это нападение, в свою очередь, произошло через день после самого смертоносного рейда израильской армии на Западном берегу за два десятилетия , в ходе которого были убиты девять палестинцев, в том числе двое мирных жителей.