Главное за ночь: тело казахстанца обнаружили под завалами в Турции, Казахстан отправляет гумпомощь в Сирию

Ночью пришли печальные вести, разбившие надежды многих соотечественников, которые ждали чудесного спасения, но его не случилось. Спасатели обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева, сообщает Zakon.kz.

Надежды рухнули...

Сначала брат Мирболата Алмат написал: "Мы потеряли его". А затем и в МЧС официально заявили, что в полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай наши спасатели обнаружили и извлекли тело казахстанца.

Ранее сообщали о коллеге Мирболата – Адиле Кадырбекове. Его первым нашли спасатели и опознали родные. Как выяснилось, он погиб сразу после начала землетрясения. МИД Казахстана обещал оказать максимальное содействие в доставке тел на родину.

А количество жертв в Турции и Сирии снова увеличилось. В Турции погибли 17 674 человека. В Сирии зарегистрировано уже не менее 3162 погибших.

Люди пытаются выжить в ужасающих условиях. Поэтому накануне на заседании правительства РК было принято решение о направлении в пострадавшую от землетрясений Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

А в Алматы выпал снег...

В городском управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что к шести часам утра 10 февраля вывезено 390 м3 снега, который выпал за ночь 15-сантиметровым слоем.

Всего на улицах города убирают снег 462 единицы техники и порядка 340 рабочих. Они приступили к работе после часа ночи. А уже с трех часов ночи организовано 19 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Кстати, ДЧС просит алматинцев воздержаться от походов в горы. В случае необходимости нужно звонить по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК).

И еще немного про погоду:

Столичные ученики сегодня будут учиться дома, а синоптики прогнозируют снег с метелью не только в Астане, но и на большей части Казахстана.

Из спортивных новостей:

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина сыграла во втором круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби. Рыбакина встретилась на корте с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2.