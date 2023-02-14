Психолог объяснила, почему День святого Валентина вызывает раздражение

День всех влюбленных - 14 февраля не у всех вызывает положительные эмоции. Если это так, то лучше отказаться от идеи отмечать праздник, сказала семейный психолог Наталья Наумова, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, День святого Валентина уже давно не ассоциируется исключительно с праздником любящих пар. Это в некоторой степени даже семейное торжество.



"Если вас раздражает то, как вокруг влюбленные признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, еще не нашли свою любовь. Дело в том, что праздники заставляют еще острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами", - говорит психолог.

По мнению эксперта, если такие эмоции вам близки, стоит задуматься о том, чтобы наладить свою личную жизнь.

"Во-первых, нужно изменить свое отношение к празднику. Перестаньте его воспринимать, как день одних лишь влюбленных пар. 14 февраля можно признаться в любви своим родным и друзьям. Во-вторых, это уже давно семейный праздник. Измените негативное восприятие этого дня, придайте этому празднику свои смыслы, которые близки вам", — посоветовала Наумова.

И тогда, по словам специалиста, этот день перестанет быть раздражителем, вызывающим негативные чувства. Если 14 февраля вас застало в рабочей атмосфере, то вполне допустимо устроить непродолжительные посиделки с коллегами, чтобы разделить с ними эмоции любви и преданности к работе, пишет "Вечерняя Москва".

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