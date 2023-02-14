Психолог объяснила, почему День святого Валентина вызывает раздражение
По словам спикера, День святого Валентина уже давно не ассоциируется исключительно с праздником любящих пар. Это в некоторой степени даже семейное торжество.
"Если вас раздражает то, как вокруг влюбленные признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, еще не нашли свою любовь. Дело в том, что праздники заставляют еще острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами", - говорит психолог.
По мнению эксперта, если такие эмоции вам близки, стоит задуматься о том, чтобы наладить свою личную жизнь.
"Во-первых, нужно изменить свое отношение к празднику. Перестаньте его воспринимать, как день одних лишь влюбленных пар. 14 февраля можно признаться в любви своим родным и друзьям. Во-вторых, это уже давно семейный праздник. Измените негативное восприятие этого дня, придайте этому празднику свои смыслы, которые близки вам", — посоветовала Наумова.
И тогда, по словам специалиста, этот день перестанет быть раздражителем, вызывающим негативные чувства. Если 14 февраля вас застало в рабочей атмосфере, то вполне допустимо устроить непродолжительные посиделки с коллегами, чтобы разделить с ними эмоции любви и преданности к работе, пишет "Вечерняя Москва".
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