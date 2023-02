Байден высказался о сбитых над США летательных аппаратах

По его словам сейчас спецкоманде поручено разработать план действий на случай появления подобных объектов в будущем.

Ранее сообщалось, американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе аэростат из КНР, пересекший территорию США. В Пекине настаивают, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.

Tune in as I deliver remarks on the United States’ response to recent aerial objects. https://t.co/b6BLPQsa62