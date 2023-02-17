Байден высказался о сбитых над США летательных аппаратах

Американский лидер Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что сбитые объекты не связаны с разведывательными аппаратами Китая или других стран, сообщает Zakon.kz

"Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран". Джо Байден

По его словам сейчас спецкоманде поручено разработать план действий на случай появления подобных объектов в будущем.

"Если какие-либо воздушные объекты будут представлять угрозу для Соединенных Штатов, то их продолжат сбивать", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе аэростат из КНР, пересекший территорию США. В Пекине настаивают, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.