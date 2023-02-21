Главное за ночь: снова плохие новости из Турции, в Казахстане стартовала предвыборная агитация

Новые землетрясения и новые пострадавшие - в Турции. Согласно последним данным, почти 300 человек ранены, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. В Казахстане стартовала агитация кандидатов в депутаты, сообщает Zakon.kz

Турция

В Турции произошли новые землетрясения. Первый толчок магнитудой 6,4 зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км.

Сначала СМИ сообщали, что трое погибли, 213 человек госпитализированы. Поисково-спасательные работы велись на трех завалах.

Позже число пострадавших выросло. По данным Минздрава страны - до 294 человек.

В Казахстане

Агиткампания в РК набирает обороты. Представители казахстанских партий провели рабочие визиты в регионах, рассказав о мерах, которые они готовы предпринять для улучшения качества жизни граждан.

О погоде

В ВКО снежная лавина сошла на автобус с людьми. Чудом все остались живы и невредимы. Водитель успел остановиться, когда заметил движение снежной массы на склоне. Завалило только двери и крышу транспорта.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и в 14 областей страны. Ожидается гололедица, туман, метель.

В Астане снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном беспрерывном режиме. Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из столицы. В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом полицейские просят быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.

А в Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия.

Кроме того дорожники предотвратили размыв двух участков трассы Алматы – Кокпек – Коктал - Хоргос.

Спорт

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал первую победу в "одиночке" в новом сезоне. Лидер мужской сборной Казахстана успешно стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция). При этом одним из главных его болельщиков был его сын Василий