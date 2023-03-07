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Главное за ночь: награждение спасателей, работавших в Турции, приглашение казахстанки в четыре вуза США

Главное за ночь: награждение спасателей, работавших в Турции, приглашение казахстанки в четыре вуза США Фото: Zakon.kz
Карагандинскую школьницу пригласили на обучение сразу в четыре вуза США. Спасателям, работавшим в Турции, министр по ЧС вручил награды. Главные новости за ночь - в подборке Zakon.kz.

Награды спасателям

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное награждение участников ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции. Спасателям награды, ордена и медали вручал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Престижное приглашение

Адину Джайлову, школьницу из Караганды, пригласили сразу 4 престижных американских вуза на обучение. Адина выбрала один, Университет Джона Хопкинса, где планирует изучать биохимию.

После окончания учебы, где школьница планирует получить ученую степень, она собирается вернуться в Казахстан, чтобы применять полученные знания.

Книга истории

Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, директор Института современных исследований, представил Касым-Жомарту Токаеву книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков". Труд охватывает период с 1562 по 1879 год и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности.

Новости Казахстана

Конституционный суд по итогам рассмотрения обращения гражданина Аргумбаева признал норму закона о госслужбе не соответствующей Конституции. Правительству в течение шести месяцев необходимо внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на приведение законодательства в соответствие с постановлением суда.

Вторые сутки в ауле Кызылжар Жетысуской области талая вода с полей топит более 20 дворов. Сельчане, проживающие в конце одной улицы, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей.

Пострадавшая при землетрясении в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова вернулась домой. Девушка отказывается от комментариев и просит ее не беспокоить.

Казахстанец Рахат Кошкинбаев впервые принял участие в показе линейке одежды и аксессуаров модного испанского бренда Balenciaga, который прошел на Неделе моды в Париже.

Олимпиада "Мың бала" стартовала в Казахстане. К участию допускают только учеников шестых классов сельских школ. Юные таланты могут подать заявку до конца марта.

Визит-центр «Сарайшык» за 780 млн тенге планируют открыть в апреле. Культурный центр построили в Атырауской области.

Новости мира

ООН: 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии. Пострадавшим срочно нужна гуманитарная и психологическая помощь.

Депутаты парламента Японии из рядов Конституционно-демократической партии внесли в Палату представителей законопроект о юридическом признании однополых браков. Вопрос давно и остро обсуждается в стране.

22-летний житель Бишкека похитил бывшую девушку среди белого дня в центре города после того, как узнал, что она вышла замуж. Подозреваемого задержали полицейские после обращения супруга похищенной девушки.

В Сырдарьинской области Узбекистана местный житель нанес супруге 7 ножевых ранений и затем дважды ранил себя. От травм мужчина скончался в больнице. У пары остались трое детей.

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