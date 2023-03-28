Женщина открыла стрельбу в школе США, погибли шесть человек

В столице штата Теннесси, Нешвилле, 28-летняя женщина открыла огонь из двух "штурмовых" винтовок и пистолета. Погибли три ребенка и трое взрослых, сообщает Zakon.kz.

В христианскую школу для детей младшего возраста женщина с оружием ворвалась во время уроков. Она расстреляла находившихся внутри людей. Погибли трое детей и трое взрослых, передает NBC.

Прибывшая на место полиция застрелила нападавшую. На данный момент известно, что ей было 28 лет. Как женщина проникла в закрытую школу, полиция пока ответить не может. Не известен и мотив стрелка.





Police now say the suspect has been identified as a 28-year-old Nashville woman. https://t.co/TPf6JH9ar7 — NBC News (@NBCNews) March 27, 2023

Данные о пострадавших во время перестрелки пока также не сообщили.

20 февраля мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента. В социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу. Позже выяснилось, что стрелком оказался 39-летний гражданин Узбекистана.