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Женщина открыла стрельбу в школе США, погибли шесть человек

Женщина открыла стрельбу в школе США, погибли шесть человек Фото: Тwitter/NBCNews
В столице штата Теннесси, Нешвилле, 28-летняя женщина открыла огонь из двух "штурмовых" винтовок и пистолета. Погибли три ребенка и трое взрослых, сообщает Zakon.kz.

В христианскую школу для детей младшего возраста женщина с оружием ворвалась во время уроков. Она расстреляла находившихся внутри людей. Погибли трое детей и трое взрослых, передает NBC.

Прибывшая на место полиция застрелила нападавшую. На данный момент известно, что ей было 28 лет. Как женщина проникла в закрытую школу, полиция пока ответить не может. Не известен и мотив стрелка.


Данные о пострадавших во время перестрелки пока также не сообщили.

20 февраля мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента. В социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как вооруженный мужчина ходил по городу. Позже выяснилось, что стрелком оказался 39-летний гражданин Узбекистана.

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