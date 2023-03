Женщина открыла стрельбу в школе США, погибли шесть человек

В христианскую школу для детей младшего возраста женщина с оружием ворвалась во время уроков. Она расстреляла находившихся внутри людей. Погибли трое детей и трое взрослых, передает NBC.

Прибывшая на место полиция застрелила нападавшую. На данный момент известно, что ей было 28 лет. Как женщина проникла в закрытую школу, полиция пока ответить не может. Не известен и мотив стрелка.

Police now say the suspect has been identified as a 28-year-old Nashville woman. https://t.co/TPf6JH9ar7