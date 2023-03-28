Главное к утру: названы депутаты Мажилиса от партий, победа Рыбакиной, подробности смерти ребенка в Темиртау

Мандаты депутатов распределили в партиях. Елена Рыбакина одержала победу над бельгийкой. Подробности смерти ребенка от рук отца в Темиртау рассказала мама погибшего, сообщает Zakon.kz.

Депутаты в Мажилис

Депутатские мандаты Мажилиса Парламента РК VIII созыва распределили в партии Respublica, партии "Ак жол" и Народной партии Казахстана.

Партию "Ак жол" в Мажилисе представят: Ерлан Хайланулы Барлыбаев, Бейсенбаев Ержан Алмабекулы, Еспаева Дания Мадиевна, Иса Казыбек Жарылкасынулы, Перуашев Азат Турлыбекулы и Садыков Аскар Аманбайулы.а

Партию Respublica в Мажилисе представят: Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Берденов, Нургул Тау, Олжас Куспеков, Динара Шукижанова и Динара Наумова.

От Народной партии Казахстана мандаты получили: Магеррам Магеррамов, Ирина Смирнова, Гаухар Танашева, Кенжегул Сейтжан и Ислам Сункар.

Победа Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана одержала 11-ю победу подряд, обыграв бельгийку Элизе Мертенс. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Убийство ребенка в Темиртау

Мама погибшего ребенка рассказала, что убийца ей не сожитель, как официально сообщалось ранее, а муж, и состоит с женщиной в официальном браке. Кроме того, стало известно, что у ребенка, помимо ножевых ранений в сердце, сломана рука.

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