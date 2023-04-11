Главное за день: новый глава Антикора отчитался перед Токаевым, запрет на ввоз пшеницы

Новый глава Антикора отчитался перед Токаевым о работе своего ведомства, министр сельского хозяйства подписал приказ о запрете на ввоз пшеницы, Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову. Главные новости за 11 апреля – в подборке Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет нового главы Антикора

Асхат Жумагал представил информацию главе государства о профилактических мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в этом году Антикоррупционная служба вынесла 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков. Жумагал отметил, что за первый квартал года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя.

Запрет на ввоз пшеницы

Министр сельского хозяйства подписал приказ "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом". Запрет будет действовать шесть месяцев с 10 апреля. В течение этого периода запрещается ввоз зерна указанным способом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. По словам словам министерства сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, последние несколько лет отечественный рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран. Общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.

Власти Казахстана подали иски на операторов Кашагана и Карачаганака

Уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подали крупные иски в международный арбитраж на компании, которые занимаются разработкой месторождений Карагачаганак и Кашаган. Оператором месторождения Кашаган является "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.". Оператор Карачаганака - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.". Суммы исков составили 3,5 и 13 млрд долларов соответственно.

Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову

3 марта адвокат бизнесмена Сауле Кобжанова рассказала, что Генеральная прокуратура внесла кассационный протест в Верховный суд по делу Алмаса Абдыгаппарова. 5 июля 2022 года бизнесмена признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к семи годам лишения свободы.

Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО AV Construction, оно было связано с продажей элитной виллы. 24 августа 2022 года стало известно о том, что приговор бизнесмену не изменили. Сегодня, 11 апреля Верховный суд оставил приговор без изменения.

Новости спорта

На азиатском первенстве по борьбе стартовали поединки среди женщин. В этот соревновательный день Казахстан был представлен в пяти весовых категориях, и только Эльмира Сыздыкова получила шанс сразиться за "золото" состязаний. Один из лидеров женской сборной Казахстана Эльмира Сыздыкова за выход в финал весовой категории до 76 кг победила китаянку Жуан Ванг – 6:4. Теперь, в решающей схватке за титул чемпионки Азии-2023, казахстанку ждет представительница Кыргызстана – Айпери Медеткызы.

У казахстанского файтера UFC Жалгаса Жумагулова сменился соперник по будущему поединку. Ранее анонсированный Нейт Манес не сможет подраться с казахстанцем из-за травмы. На смену Манесу пришел непобежденный 26-летний бразильский боец Рафаэль Эстевам, за плечами которого 11 побед в ММА. Стоит отметить, что поединок южноамериканца против Жалгаса будет дебютным для него в UFC. Этот бой запланирован на 6 мая, в рамках турнира UFC 288 в Ньюарке (США).

В мире

Талибы в Афганистане запретили женщинам посещать рестораны с садами. Запрет на питание на открытом воздухе распространяется только на заведения в Герате, где такие помещения по-прежнему открыты для мужчин. Это последнее из целого ряда ограничений, введенных Талибаном (запрещенная в Казахстане организация) с момента прихода к власти в стране в августе 2021 года.

Массовые протесты начались в Германии. Демонстранты заявляют, что устали от иммигрантов, после очередной волны наплыва беженцев, в частности, из Украины, местные жители вышли на улицы с протестами. Немцы утверждают, что обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья.

С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около миллиона украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии. 7 апреля правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине.