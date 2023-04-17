Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана

Штормовое предупреждение и непогода сохраняются в некоторых областях Казахстана. Пьяный алматинец устроил стрельбу в одном из дворов мегаполиса. Более пяти тысяч тонн гуманитарного груза отправил Казахстан в Кабул, сообщает Zakon.kz.

Непогода

Вечером в воскресенье восемь участков трасс закрыли для движения автотранспорта из-за непогоды в Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской областях.

К тому же 17 апреля школьники Астаны будут учиться онлайн из-за метели, которую прогнозируют синоптики на понедельник.

Пьяная стрельба

В Ауэзовском районе Алматы задержан мужчина 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья.

Гуманитарная помощь Кабулу

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией. Он передал коробки с медикаментами представителю Афганистана прямо у трапа самолета.

Основной гуманитарный груз общим объемом 5403 тонны (81 вагон) прибыл по железной дороге, состоит из продовольственных товаров (молочные консервы, растительное масло, мука, крупа гречневая).

Новости Казахстана

Водителя, совершившего грубое нарушение ПДД, задержали полицейские Карагандинской области. Мужчина во время движения вылез из окна и забрался на крышу авто. Трюк решил повторить и пассажир, сидевший рядом. Действия водителя полицейские назвали "безумным трюком".

Река вышла из берегов близ Петропавловска и залила участок трассы международного значения. Движение на автодороге закрыли для автомобилей.

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Экоактивист и блогер из России Алексей Сибирский высаживает деревья в Западно-Казахстанской области, улучшая экологию. Россиянин заявил, что намерен высадить близ Уральска три тысячи деревьев.