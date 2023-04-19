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Токаев высказался о событиях в Жанаозене

Токаев высказался о событиях в Жанаозене Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о беспорядках и взрыве в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва.

"В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство так же ответственно за его исполнение", – сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно.

"Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства привел пример: сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день.

Из Жанаозена в Астану 10 апреля приехали бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ. Они проводили несанкционированный митинг перед зданием Минэнерго и АО "КазМунайГаз". Позднее представители КМГ провели переговоры с ними. 11 апреля стало известно, что в полицию Астаны доставили организаторов и активных участников акции в связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях". После этого в Жанаозене жители собрались на площади и потребовали отпустить задержанных в столице. К жанаозенцам обратился аким города, который призвал всех к спокойствию. Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, после чего были задержаны 24 человека. Но после профилактической беседы их отпустили домой. В этот же день в КМГ заверили, что жанаозенские работники освобождены и уехали домой.

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По последним данным, число погибших достигло четырех человек, пострадали шестеро.

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Взрыв в Жанаозене Токаев Касым-Жомарт Жанаозен
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