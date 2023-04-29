Главное к утру: нападение на школьницу, приговор по январским событиям и поражение Рыбакиной

В Кентау мужчина напал на 11-летнюю школьницу и жестоко избил девочку, сообщается о попытке изнасилования. Девять человек получили сроки по делу о январских событиях. Елена Рыбакина потерпела поражение на "Мастерсе" в Мадриде.

Избиение и попытка изнасилования

В городе Кентау Туркестанской области мужчина напал на маленькую девочку, игравшую на детской площадке и избил ее так, что ребенка пришлось госпитализировать. Очевидцы утверждают, что причиной избиения стало сопротивление девочки, когда мужчина пытался надругаться над ней.

В полиции региона заявили, что задержали подозреваемого. Изначальная квалификация "хулиганство" была заменена на "попытку изнасилования".

Приговоры по делу Кантара

Девять жителей Жамбылской области приговорили к различным срокам по делу о январских событиях. Их обвинили в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также оказании вооруженного сопротивления представителям власти.

Поражение Рыбакиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пройти стартовый круг одиночного разряда турнира WTA 1000 в Мадриде, где проиграла россиянке Анне Калинской, которая располагается на 60-й позиции мирового рейтинга.

Новости Казахстана

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